Вівторок, 28 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

На Дніпропетровщині суд ухвалив вирок чоловікові, який вчиняв злочини сексуального характеру проти власних малолітніх дітей. Як повідомила 28 жовтня Дніпропетровська обласна прокуратура, зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2020 року через неналежні умови проживання та ухилення від виконання батьківських обов’язків батьків троє дітей віком 8, 9 і 11 років були вилучені з родини та передані до прийомної сім’ї.

☝️ Вже у новому середовищі діти розповіли опікунам, що у 2019 році, коли мати перебувала поза домом, батько неодноразово вчиняв щодо них дії сексуального характеру. Після цих зізнань прийомні батьки негайно звернулися до поліції.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав, однак представлені докази виявилися переконливими. Вирок ще може бути оскаржено в апеляційному порядку, адже триває передбачений законом строк на подання скарги.

📘 Після набрання вироком законної сили, дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

  • Раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть чоловіка, який протягом кількох років ґвалтував неповнолітню доньку.
  • На Харківщині 59-річного мешканця засуджено до 8 років ув’язнення. Вирок винесено за розпусні дії щодо малолітніх та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.
  • Також поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дитини в Ірпені.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія нібито готова прийняти концепцію США щодо завершення війни

ВАЖЛИВО

Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

ВАЖЛИВО

У Попаснянській громаді стартувала програма підтримки ветеранів для відкриття власного бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Верховний суд України дозволив українцям стріляти у представників ТЦК

СТОПФЕЙК

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними

ВАЖЛИВО

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Обстріл Харкова: п’ять авіабомб рф вдарили по місту, є поранені

ВАЖЛИВО

Верховна Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2026

ВАЖЛИВО

Фейк: Кабмін встановив повний контроль над медіа в Україні

СТОПФЕЙК

Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

ПОДІЇ

Трамп посилює тиск на путіна: санкції США підняли світові ціни на нафту

ЕКОНОМІКА

На фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках

ПОДІЇ

Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про підготовку наземної операції США у Венесуелі

ПОЛІТИКА

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"