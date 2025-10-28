На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

На Дніпропетровщині суд ухвалив вирок чоловікові, який вчиняв злочини сексуального характеру проти власних малолітніх дітей. Як повідомила 28 жовтня Дніпропетровська обласна прокуратура, зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2020 року через неналежні умови проживання та ухилення від виконання батьківських обов’язків батьків троє дітей віком 8, 9 і 11 років були вилучені з родини та передані до прийомної сім’ї.

☝️ Вже у новому середовищі діти розповіли опікунам, що у 2019 році, коли мати перебувала поза домом, батько неодноразово вчиняв щодо них дії сексуального характеру. Після цих зізнань прийомні батьки негайно звернулися до поліції.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав, однак представлені докази виявилися переконливими. Вирок ще може бути оскаржено в апеляційному порядку, адже триває передбачений законом строк на подання скарги.

📘 Після набрання вироком законної сили, дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.