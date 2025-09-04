На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

Меморандум про будівництво житла для переселенців (ВПО) з Луганської області підписали Луганська обласна військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, Сіверськодонецька міська військова адміністрація та міська рада міста Українка. Про підписання документа повідомила Луганська ОВА у четвер, 4 вересня.

📢 «Вже одинадцять років житлове питання стоїть на першому місці для наших ВПО. Київщина стала домом для понад 55 тисяч жителів Луганщини. Тож, Київська ОВА підтримала наші пропозиції щодо будівництва житла на території області. Зокрема, в рамках реалізації Меморандуму вже у цьому році в межах Української міської територіальної громади буде виділена земельна ділянка під таке будівництво», – повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Посадовець підкреслив, що йдеться не лише про виділення земельної ділянки для зведення житлових будинків. Меморандумом передбачено й створення необхідних умов для переселенців з Луганської області. Серед досягнутих домовленостей – облаштування супутньої інфраструктури, зокрема під’їзних шляхів, інженерних мереж та комунікацій.

За словами Харченка, сторони також розроблять та впровадять механізми, які дозволять ефективно вирішувати житлові проблеми внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе людям, котрі були змушені залишити свої домівки через війну, отримати стабільні умови для проживання та інтеграції в нові громади.

Керівник Луганської ОВА також відзначив підтримку партнерів. Він подякував начальнику Київської ОВА Миколі Калашнику та міському голові міста Українка Олександру Туренку за конструктивну співпрацю та готовність долучатися до розв’язання нагальних проблем переселенців.

☝️ Також нагадаємо, що Кремінська міська військова адміністрація та благодійний фонд «Чудо містечко» підписали меморандум про співпрацю. Ініціатива стала продовженням масштабних проєктів американського мецената Лоя Хансена. За час війни він реалізував в Україні низку програм для забезпечення переселенців житлом.