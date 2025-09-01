Кремінська громада уклала угоду з БФ «Чудо містечко» для підтримки ВПО

Кремінська міська військова адміністрація та благодійний фонд «Чудо містечко» підписали меморандум про співпрацю, спрямовану на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це повідомила Кремінська МВА на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 1 вересня.

Ініціатива стала продовженням масштабних проєктів американського мецената Лоя Хансена, який за час війни реалізував в Україні низку програм для забезпечення переселенців житлом. Його зусилля дали змогу десяткам тисяч українців, що втратили домівки через агресію рф, отримати безпечний простір для життя.

Одним із найбільш відомих прикладів стала поява «Чудо містечка Хансена» на Київщині. Це сучасний житловий комплекс, де вже проживають понад тридцять внутрішньо переміщених осіб із Кремінської громади, віком понад 65 років. Тут вони отримали не лише квартири, а й доступ до соціальних та медичних послуг, які надаються цілодобово.

Мешканцям комплексу забезпечують догляд за людьми з обмеженою рухливістю, готують близько 50 тисяч гарячих страв щомісяця, а також пропонують умови для активного дозвілля. У «Чудо містечку» функціонують бібліотека, тренажерна зала, кінотеатр, центр спільноти та навіть власні сади. Для родин облаштовано сучасні квартири.

Саме успішний досвід цього проєкту став основою для нового партнерства. Угоду про співпрацю підписали начальник Кремінської МВА Олександр Дунець та виконавча директорка благодійної організації Олександра Кондрашева.

Меморандум передбачає спільну роботу у кількох напрямах:

пошук фінансування для створення нових житлових комплексів;

забезпечення переселенців житлом;

допомога у соціальній інтеграції;

особлива підтримка найуразливіших груп. Насамперед ідеться про людей старшого віку — мешканців громади, яким понад 65 років.

Партнерство Кремінської громади з фондом «Чудо містечко» може стати важливим кроком у створенні сталої системи підтримки переселенців, яка включатиме не лише дах над головою, а й комплекс послуг для відновлення та повноцінного життя.

☝️ Також нагадаємо, що співробітники Кремінської міської військової адміністрації продовжують системно підтримувати військовослужбовців, ветеранів та їхні сім’ї. За 2025 рік у громаді вже 130 мешканців із цієї категорії отримали допомогу майже на 2 мільйони гривень.