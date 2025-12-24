Середа, 24 Грудня, 2025
На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 19 населених пунктів

Денис Молотов
На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 19 населених пунктів
Фото ілюстративне з відкритих джерел: евакуація через військову агресію рф.

На Донеччині з 19 населених пунктів проводитиметься примусова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

☝️ За його словами, рішення ухвалене з огляду на погіршення безпекової ситуації в регіоні та постійні загрози для цивільного населення, зокрема для дітей.

📢 Окремо уряд ухвалив рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області. Їх планують перемістити до Чернівецької області, де підготовлено відповідні умови для розміщення та догляду.

☝️ Усі евакуйовані проходитимуть через транзитні центри, де їм буде надано комплексну допомогу, зокрема:

  • медичну та психологічну підтримку;
  • гуманітарну допомогу;
  • юридичний і соціальний супровід;
  • сприяння у відновленні документів, оформленні соціальних виплат;
  • допомогу з подальшим розміщенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прикордонних громадах Сумської області залишаються близько 4 тисяч людей, які попри небезпеку відмовляються від евакуації.

☎️ Цілодобово працює гаряча лінія 15-48, де людям надають всю необхідну інформацію щодо евакуації, допомоги й розміщення.

👉 Також раніше сталась чергова атака дрона на Чернігів у вівторок увечері, 23 грудня. Ударний безпілотник російських загарбників влучив у об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено важливий енергетичний об’єкт.

