Вівторок, 23 Грудня, 2025
Дрон рф влучив в енергооб’єкт у Чернігові: частина міста без світла

Денис Молотов
Дрон рф влучив в енергооб'єкт у Чернігові: частина міста без світла
Фото: наслідки російського обстрілу міста Чернігів, Чернігівська міськрада.

Атака дрона на Чернігів сталася у вівторок увечері, 23 грудня. Ударний безпілотник російських загарбників влучив у об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено важливий енергетичний об’єкт. Про це повідомила Чернігівська міська рада.

📢 «Зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста. Під атакою — обʼєкт критичної інфраструктури», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ У Чернігівобленерго уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Чернігівському районі, через що частина Чернігова залишилася без електропостачання.

📢 «Просимо зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт», — повідомили в компанії.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив удар по критичній інфраструктурі.

📢 «На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали», — зазначив він.

Окрім цього, того ж вечора ворожий безпілотник влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Чернігові.

📢 «Пошкоджено вікна будинку та автівки. Масштаби пошкоджень уточнюються. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога», — повідомили у пресслужбі міськради.

⚡ КП «Муніципальна варта» розгортає пункт незламності для мешканців постраждалого району.

👉 Також нагадаємо,  що окупаційні російські війська завдали удару по Кременчуку у вівторок, 23 грудня.

