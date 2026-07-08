В Італії під рибним ринком виявили базиліку з поліхромними мозаїками

Європейські археологи звітують про відкриття, яке може суттєво доповнити історію поширення раннього християнства в регіоні Венето. У місті Одерцо на північному сході Італії археологи зробили одну з найважливіших знахідок останніх років, повідомляє Arkeonews.

Під територією колишнього рибного ринку вони виявили залишки великої ранньохристиянської базиліки з поліхромними мозаїками, масивними фундаментами та похованнями, що датуються пізньою античністю. Наукові дослідження на цій ділянці дозволили відкрити не просто культову споруду, а цілий релігійний комплекс.

Історія розкопок та архітектурні параметри стародавнього храму

Наукові роботи на об’єкті розпочалися як превентивні заходи перед початком масштабної забудови міського кварталу. Розкопки проводилися у листопаді 2025 року перед будівництвом нового житлового комплексу.

Під час дослідження ділянки площею близько 30×30 метрів археологи натрапили на фундамент масштабної споруди завширшки приблизно 23 метри та підтвердженою довжиною понад 30 метрів. Науковці припускають, що первісна будівля була ще більшою, однак її західна частина була повністю знищена в середньовіччі під час прокладання міського судноплавного каналу.

Будівельні особливості та інженерні рішення античності:

Глибина залягання: стародавні фундаменти базиліки розташовані приблизно на триметровій глибині від сучасного рівня вулиці;

стародавні фундаменти базиліки розташовані приблизно на триметровій глибині від сучасного рівня вулиці; Параметри стін: міцні тримальні стіни товщиною до 1,2 метра зведені з якісної цегли на міцному вапняному розчині;

міцні тримальні стіни товщиною до 1,2 метра зведені з якісної цегли на міцному вапняному розчині; Стабілізація ґрунту: конструкції встановлені на спеціальних дерев’яних палях, що забезпечували стійкість та довговічність споруди на вологому і нестабільному ґрунті цієї низини.

Мистецька цінність поліхромних мозаїк та поховання

Найбільше захоплення дослідників викликав внутрішній стан оздоблення підлоги, який чудово зберігся під багатометровим шаром землі та будівельного сміття пізніших епох. Найціннішою знахідкою стали добре збережені кольорові мозаїчні підлоги.

Геометричні та рослинні елементи мозаїчного покриття:

Восьмикутники та переплетені кола;

Стилізоване листя аканта і дикого плюща;

Ритмічні ромби та ранньохристиянські хрести.

Одна з центральних композицій містить великий центральний восьмикутник із декоративним візерунком, оточений багатими орнаментальними елементами. Якість виконання мозаїк і використання скляної смальти свідчать, що будівля була не звичайною каплицею, а важливим релігійним центром регіонального значення.

За стилістичними особливостями археологи попередньо датують комплекс кінцем IV–V століттям нашої ери. Для точного визначення віку споруди планують провести радіовуглецевий аналіз дерев’яних паль і знайдених людських останків.

Паралельно біля південної стіни базиліки також виявлено чотири поховання без традиційного для тих часів поховального інвентарю. У трьох могилах знаходилися подвійні поховання, загалом археологи досліджують останки семи людей. Їхнє розташування підтверджує, що комплекс виконував не лише культову, а й поховальну функцію для тогочасної еліти громади.

Музеєфікація та інтеграція в сучасне місто

Унікальне відкриття не завадить розвитку сучасної інфраструктури міста Одерцо, адже науковці та інвестори зуміли знайти компромісне комерційне та культурне рішення.

Після завершення археологічних досліджень мозаїки планують відреставрувати та інтегрувати в майбутній житловий комплекс. Місцева влада разом із забудовником уже розглядають можливість створення відкритого археологічного простору, який стане новою туристичною пам’яткою Одерцо та привабить шанувальників античності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції знайшли унікальну римську мозаїку віком майже 2000 років, що свідчить про високий рівень культури та багатства провінцій Римської імперії. Дослідження італійської знахідки тривають.