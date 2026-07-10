НБУ вводить в обіг банкноту 2000 гривень

Фінансова система країни готується до масштабного оновлення готівкового сектору через оптимізацію грошового обігу та вшанування видатних діячів української історії. В Україні з’явиться нова банкнота найвищого номіналу – 2000 гривень. Про це повідомив Національний банк у п’ятницю, 10 липня.

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса. На зворотному боці розмістили зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де свого часу навчався видатний українець.

Вшанування пам’яті видатного борця за незалежність

Регулятор підкреслив, що вибір постаті для нового номіналу є глибоко символічним та підкреслює єдність і незламність українського духу. В офіційній заяві Національного банку деталізовано історичне значення цієї події:

📢 «Банкнота вшановує Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у XX ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005)», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що нову банкноту офіційно введуть в обіг з 4 вересня 2026 року. Ця дата також обрана не випадково. Відомо, що саме 4 вересня 1985 року Василь Стус трагічно загинув в ув’язненні у таборі особливого режиму.

💶 Економічне обґрунтування появи нового номіналу

У Нацбанку детально пояснили, що поява купюри у 2000 гривень має цілу низку важливих переваг. Ці плюси відчують як держава, так і пересічні громадяни разом із представниками бізнесу.

Переваги введення банкноти 2000 гривень:

Для держави: суттєве зменшення витрат на логістичні процеси та загальне обслуговування готівкового обігу;

суттєве зменшення витрат на логістичні процеси та загальне обслуговування готівкового обігу; Для банківського сектору: помітне зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, а також більша швидкість у забезпеченні готівкою;

помітне зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, а також більша швидкість у забезпеченні готівкою; Для сфери торгівлі: значно зручніше обслуговування клієнтів і зменшення щоденного навантаження на касових працівників;

значно зручніше обслуговування клієнтів і зменшення щоденного навантаження на касових працівників; Для бізнесу: простіші та значно швидші готівкові розрахунки з кінцевими клієнтами;

простіші та значно швидші готівкові розрахунки з кінцевими клієнтами; Для населення: висока зручність у повсякденному використанні та зберіганні власних коштів.

Дизайн, габарити та надсучасний рівень захисту від підробок

За своїм візуальним дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014-2019 років. Проте за розміром і своїм кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів. Це допоможе легко візуально визначати номінал під час розрахунків. Розмір нової банкноти становить 75 х 166 мм. Основний колір купюри – синій.

Також фахівці суттєво посилили загальний захист грошового знака. Купюра містить понад 20 захисних елементів. Вони включають як системи захисту самого паперу, так і інноваційні поліграфічні технології, що надійно захищають її від фальшування.

Ключові інноваційні елементи захисту:

Оновлена “віконна” захисна стрічка: частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, яка має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, що проявляється під час зміни кута нахилу банкноти;

частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, яка має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, що проявляється під час зміни кута нахилу банкноти; Елемент SPARK: оптично-змінний елемент, що має виразний кінетичний ефект. Під час зміни кута нахилу купюри на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів – від пурпурного до золотисто-зеленого.

Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів про унікальність використаних технологій:

📢 «Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну “віконну” захисну стрічку Anima™ Colour – поліхромну та анімовану. Дизайн стрічки розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення – Тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку, як новий продукт, було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз ми вже реалізували його на новій банкноті», – розповів очільник установи.

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Історія великих номіналів та останні релізи НБУ

Нагадаємо, що попереднє розширення банкнотного ряду відбулося кілька років тому. У жовтні 2019 року Нацбанк ввів в обіг попередню найбільшу за номіналом банкноту – 1000 гривень. На її лицьовій стороні зображено портрет видатного вченого і філософа Володимира Вернадського.

А в травні поточного року НБУ випустив нову монету незвичної форми. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби. Регулятор продовжує роботу над модернізацією національної валюти.

👉 Також нагадаємо, що Національний банк України заявив, що поширювана в мережі інформація про нібито «нову банкноту номіналом 5000 гривень» є вигадкою та фейком.