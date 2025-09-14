Неділя, 14 Вересня, 2025
МЗС Румунії закликало ЄС і НАТО до відповіді після інциденту з БпЛА рф

Денис Молотов
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою різко відреагувала на новий інцидент, пов’язаний із тим, що російські безпілотники і Румунія опинилися у центрі міжнародної уваги після порушення повітряного простору країни. Вона оголосила, що планує винести питання російських провокацій на рівень Генеральної Асамблеї ООН. Також планується закликати до суворого дотримання санкцій проти росії. Про це Цою повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) у неділю, 14 вересня.

📢 «Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди або жертв, а два союзні німецькі винищувачі Eurofighter також були напоготові в повітрі, стежачи за ситуацією», — зазначила вона.

За словами дипломатки, дії російської сторони є неприйнятними і несуть ризики для безпеки населення. Водночас на південному сході країни довелося оголошувати повітряну тривогу через проникнення російського дрона.

Міністерка підкреслила, що Румунія засуджує провокаційні маневри росії. Країна вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та підтримує тісний діалог із партнерами з ЄС і НАТО.

☝️ Вона закликала до якнайшвидшого ухвалення 19-го пакета санкцій проти росії на рівні Євросоюзу та активнішого використання заходів у межах операції НАТО «Східний вартовий».

📢 «Питання російських провокацій буде підняте на Генеральній Асамблеї ООН із закликом суворо дотримуватись санкцій на міжнародному рівні», — наголосила Цою.

☝️ Як стало відомо, ще 13 вересня російський безпілотник проник на територію Румунії на відстань приблизно 10 км. Ударний БпЛА перебував у її повітряному просторі близько 50 хвилин. За цей час він не встиг завдати руйнувань.

Подібні провокації росії на кордоні з країнами НАТО стають системними. Румунська влада підкреслює, що такі випадки не лише загрожують її суверенітету, а й створюють додаткову напругу у всьому регіоні Чорного моря.

