У Києві відкрили інноваційний хаб для підтримки релокованого бізнесу

У столиці з’явився новий інфраструктурний майданчик, покликаний прискорити інтеграцію підприємств, які змушені були змінити географію своєї діяльності через бойові дії. На базі Східноукраїнського національного університету (СНУ) імені Володимира Даля офіційно відкрили спеціалізований Хаб стійкого бізнесу. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Головною метою створення цього простору є комплексна підтримка та практична допомога для релокованого бізнесу, підприємців із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів і ветеранок, а також представників малого і середнього підприємництва (МСП), які відновлюють операційну діяльність після переміщення.

Для значної кількості підприємців вимушений переїзд із зони бойових дій означав необхідність заново запускати всі виробничі процеси, з нуля формувати трудові команди, шукати приміщення та заново відбудовувати втрачені професійні зв’язки. Новий хаб має стати точкою збору для вирішення цих кризових завдань.

До офіційної церемонії відкриття у дистанційному онлайн-форматі долучився перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов. Він окремо зауважив, що для Луганської області та релокованих громад цей простір має стати ефективним додатковим інструментом підтримки приватного сектору та посилення загального економічного відновлення регіону.

Міжнародна фінансова підтримка та модель роботи

Створення інфраструктурного об’єкта стало можливим завдяки залученню іноземних інвестицій та міжнародних донорів. Проєкт реалізували за безпосереднього сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за повної фінансової підтримки Уряду Японії. Робота велася в межах масштабної міжнародної ініціативи «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні».

Під час презентації організатори детально представили присутнім внутрішню модель функціонування хабу. Вона базується на чотирьох ключових напрямах:

Напрям діяльності Зміст та практична реалізація Консультаційний супровід Юридична, фінансова та податкова допомога експертів щодо адаптації в новому регіоні. Навчальні програми Профільні курси, лекції та майстер-класи для підвищення кваліфікації підприємців. Коворкінг Надання обладнаних робочих місць, залів для переговорів та швидкісного інтернету. Розвиток партнерств Організація B2B-зустрічей (бізнес для бізнесу) та розширення мережі постачальників.

Перші результати та ключові запити підприємців

Попри те, що офіційне відкриття відбулося нещодавно, простір уже продемонстрував перші вагомі результати своєї практичної діяльності. Фахівці майданчика успішно організували та провели чотири стратегічні сесії, до яких долучилися понад 100 підприємців та профільних експертів ринку. Крім того, на базі хабу відбулося 10 тематичних тренінгів, слухачами яких стали 127 учасників.

Аналіз перших анкет продемонстрував, що найчастіше представники МСП потребують допомоги у таких сферах:

пошук джерел фінансування, отримання державних та міжнародних грантів;

ефективне антикризове управління та менеджмент в умовах невизначеності;

комплексна цифровізація (диджиталізація) бізнес-процесів та перехід в онлайн;

юридичні аспекти та покроковий запуск власної справи з нуля.

Під час фінальної панельної дискусії учасники висунули стратегічну пропозицію — створити єдиний масштабний міжрегіональний альянс, який об’єднає бізнес-асоціації, переміщені громади та провідні освітні установи. Головною метою цього об’єднання визначено представлення та захист інтересів, які має релокований бізнес, на вищому національному та міжнародному рівнях.

громади Луганської області передбачили значні фінансові ресурси для стимулювання підприємницької діяльності. На фінансування релокованих підприємств у місцевих бюджетах заклали 26,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко під час виступу на всеукраїнському форумі «Зроблено в Одесі».