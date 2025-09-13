рф знову порушила кордони НАТО: БпЛА над Румунією

Моніторингові Telegram-канали зафіксували, що російський шахед, який рухався курсом на Вилкове та острів Зміїний в Одеській області, залетів у повітряний простір Румунії. Про це повідомило одеське видання Думська.

Зазначається, що шахед у Румунії перебував певний час, після чого повернувся на територію Одещини в район Кілії. Згодом ударний БпЛА знову опинився у румунському небі.

☝️ За даними місцевих ЗМІ, румунські винищувачі F-16 не збивали дрон, а лише супроводжували його рух, доки він не зник з радарів. Журналісти додають, що на паливо для авіації витратили більше, ніж коштував сам дрон.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що дрон перебував над Румунією близько 50 хвилин:

📢 «Він залетів на глибину 10 км. Це не може бути випадковістю. Це очевидне розширення війни рф».

Паралельно моніторингові канали повідомили, що Польща підняла авіацію через тривогу у Волинській області.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня російські дрони вже порушували повітряний простір Польщі. Тоді військові вперше здійснили успішну операцію з нейтралізації, збивши близько чотирьох з 19 дронів. У результаті інциденту над кількома польськими аеропортами було тимчасово закрито повітряний простір.