АРМА повертає управління ТРЦ Gulliver державі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ Гулівер у системі Prozorro. Про це повідомила пресслужба установи у понеділок, 13 жовтня.

Актив було передано в управління АРМА ще у 2017 році як такий, що пов’язаний з експрезидентом Януковичем та його оточенням. Передача відбулася в межах кримінального провадження щодо незаконного привласнення коштів державних банків.

☝️ Метою управління активом було забезпечення його збереження та належного використання до остаточного визначення правового статусу.

Нині суди ухвалили рішення, якими встановлено, що частка у власності ТРЦ Гулівер належить державним банкам-кредиторам. Ніяк не особам, пов’язаним із Януковичем.

📢 «Припинення конкурсу з управління ТРЦ Гулівер — це приклад того, як реформа АРМА працює у правовому полі. Захищає інтереси держави та забезпечуючи верховенство права», — наголосила т.в.о. голови агентства Ярослава Максименко.

📄 Нагадаємо, що ще на початку червня Шевченківський районний суд Києва передав в управління АРМА майно ТРЦ Гулівер, яке належить бізнесмену Віктору Поліщуку.

Крім того, у минулому році детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру директору ТРЦ Гулівер в ухиленні від сплати податків на суму майже 146 млн гривень.

Рішення АРМА припинити конкурс у Prozorro стало логічним кроком після того, як суди встановили правовий статус активу та визначили його реальних власників.

👉 Раніше повідомлялось, що за роки існування в Агентстві з управління та менеджменту активів (АРМА) накопичилось багато майна. Більшість з того, що є в управлінні Агентства могло б не просто приносити дохід державному бюджету, а працювати з користю під час широкомасштабної війни