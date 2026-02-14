Субота, 14 Лютого, 2026
МВФ скасував попередні умови для нової програми на $8,1 млрд

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ і збереження військового збору. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Очікується, що нову програму розглянуть на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.

За словами Свириденко, переглянути умови вдалося після візиту до Києва директорки-розпорядниці Фонду Крісталіна Георгієва. Згідно з домовленістю, всі чотири умови мають бути виконані вже після затвердження програми Радою директорів.

Прем’єрка зазначила, що одним із найчутливіших питань залишається оподаткування ФОП. За її словами, уряд домовився з МВФ про підвищення порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ для ФОП до 4 млн грн — це максимальний рівень, що застосовується в країнах Європи. Таким чином зміни не стосуватимуться близько двох третин підприємців.

📢 «Найчутливіші питання програми МВФ — оподаткування ФОПів. Тут важливі деталі. У роботі з МВФ ми домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн — це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином ці зміни не будуть стосуватись 2/3 усіх ФОПів», – повідомила Свіриденко.

Також уряд планує внести до парламенту консолідований податковий законопроєкт, який охоплюватиме питання цифрових платформ, міжнародних посилок і збереження військового збору після завершення воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що МВФ наполягає на запровадженні обов’язкового ПДВ для ФОП в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної програми фінансування обсягом 8,2 млрд доларів. Згодом стало відомо, що виділення коштів залежить від виконання низки умов, зокрема ухвалення державного бюджету та забезпечення гарантій фінансування від міжнародних донорів.

