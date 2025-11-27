МВФ вимагає від України непопулярних реформ – ЗМІ

Україна погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з деталями домовленостей. За наявними даними, новий кредитний пакет залежить також від готовності ключових союзників підтримати механізм використання заморожених російських активів.

📊 МВФ 26 листопада оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу щодо чотирирічної програми приблизно на 8 млрд доларів👇

Це рішення стало важливим позитивним сигналом для партнерів України, однак остаточне схвалення програми радою директорів можливе лише після виконання Києвом попередньо узгоджених кроків у сфері бюджетної та податкової політики. Серед них – необхідність запровадження низки заходів, що стосуються оптимізації державних витрат і підвищення ефективності адміністрування податків.

⚠️ Згідно з інформацією джерел, Україна погодилася пришвидшити боротьбу з ухиленням і уникненням сплати податків, а також розширити свою податкову базу. У переліку попередніх дій, яких вимагає МВФ, – скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств. Одним зі змін, які уряд має впровадити, стане запровадження ПДВ для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 мільйон гривень. Цю норму, як зазначається, роками використовували великі компанії та мережі ресторанів, що дозволяло суттєво мінімізувати податкові платежі.

⚠️ Планується також скасування чинної пільги для закордонних посилок, які нині не обкладаються імпортним митом за умови вартості до 150 євро. Це обмеження може змінитися, оскільки МВФ наполягає на посиленні доходної частини бюджету.

⚠️ Крім того, українські законодавці мають ухвалити збалансований державний бюджет на 2026 рік, що є обов’язковою умовою для ухвалення програми радою директорів фонду. За повідомленнями Bloomberg, Київ опинився під тиском через вимоги МВФ після складного року, позначеного втратами на фронті та масштабним корупційним скандалом.

Перспектива фінансування також залежить від рішень Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів. Очікується, що рішення оголосять наступного місяця. Провал цього плану може суттєво вплинути на реалізацію програми МВФ.

👉 Раніше повідомлялося, що Україна та МВФ уже узгодили на рівні персоналу нову кредитну програму на 8,2 млрд доларів. Перед цим прем’єр Юлія Свириденко провела перемовини з місією фонду під керівництвом Гевіна Грея. Було обговорено програму фінансування на 2026–2029 роки.