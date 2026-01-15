Четвер, 15 Січня, 2026
Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва

Денис Молотов
Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва
Фото: директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва для переговорів на високому рівні. Про це у четвер, 15 січня, повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела.

📢 «Очікується, що директор-розпорядник МВФ зустрінеться з шостим президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та головою центрального банку Андрієм Пишним, а також керівниками підприємств під час своєї поїздки», – йдеться у повідомленні.

За даними агентства, деталі візиту Георгієвої до Києва трималися в суворій таємниці з міркувань безпеки. Востаннє очільниця МВФ відвідувала Україну у лютому 2023 року.

☝️ Reuters також зазначає, що Крісталіна Георгієва має тісні родинні зв’язки з Україною. Зокрема, її брат одружений з громадянкою України та перебував у Харкові на момент початку повномасштабного вторгнення росії.

Як відомо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної програми кредитування на суму $8,2 млрд.

Пізніше стало відомо, що надання фінансування залежить від виконання низки умов, серед яких ухвалення державного бюджету та забезпечення фінансових гарантій з боку міжнародних донорів.

👉 Також нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) опинився під тиском із боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), який наполягає на проведенні контрольованої девальвації гривні.

👉 МВФ вимагає від України непопулярних реформ. Так, Україна погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

