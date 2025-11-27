Україна погодила з МВФ нову програму на 8,2 млрд доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу нову програму МВФ, обсяг якої становить 8,2 млрд доларів. Як зазначили у пресслужбі фонду, документ розрахований на чотири роки та має отримати офіційне затвердження Виконавчої ради.

Це рішення стане можливим лише після виконання Києвом визначених попередніх умов і за умови надання міжнародними партнерами достатніх гарантій фінансової підтримки.

У повідомленні підкреслюється, що майбутня програма включає комплекс фіскальних і монетарних заходів, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності, боротьбу з корупцією та поліпшення у сфері управління.

📢 «Угода охоплює фіскальні та монетарні заходи для підтримки макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, боротьби з корупцією та поліпшення управління», – йдеться у повідомленні.

📌 Від української влади очікують посилену роботу з детінізації економіки

Йдеться про прискорення боротьби з ухиленням від податків, розширення податкової бази. Зокрема, через оподаткування доходів від цифрових сервісів, усунення митних лазівок і перегляд пільг з ПДВ. Однією з ключових вимог названо підготовку та ухвалення бюджету-2026, який має відповідати параметрам нової програми МВФ.

Під час переговорів українських чиновників із місією фонду сторони узгодили план модернізації податкової та митної систем. Серед узгоджених кроків — призначення нового керівника митниці, розвиток IT-інфраструктури для підвищення ефективності роботи та відновлення довіри. А також продовження реформування управління державними підприємствами й банками, включно з аудитом і фінансовим плануванням.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що нова програма допоможе уряду забезпечити фінансування критично важливих видатків. Також зберегти макрофінансову стабільність та залучити додаткову міжнародну допомогу. Вона також уточнила, що проєкт бюджету-2026 вже розроблений відповідно до рамок, погоджених із фондом, і уряд очікує його підтримки парламентом.

Свириденко запевнила, що Україна продовжить курс на посилення боротьби з тіньовою економікою, протидію корупції та зміцнення управління у державному секторі.

☝️ Нагадаємо, раніше прем’єрка провела переговори з місією МВФ під керівництвом Гевіна Грея, під час яких ішлося про програму розширеного фінансування на період 2026–2029 років.

👉 Також повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд може запровадити нову програму МВФ, яка не залежатиме від надання Україні репараційного кредиту.