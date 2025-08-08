П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Міжнародні резерви України впали на 4,5% – НБУ

Денис Молотов
У липні обсяг міжнародних резервів України зменшився до $43,03 млрд. Це на 4,5% або понад $2 млрд менше, ніж було на початку місяця. Про це напередодні повідомив Національний банк України (НБУ).

Основними причинами зниження стали продаж валюти НБУ на міжбанку, а також обслуговування та погашення зовнішнього державного боргу. Надходження валюти від партнерів лише частково компенсували ці витрати.

📢 «Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – йдеться у повідомленні.

📉 Найбільший тиск на резерви спричинив продаж валюти НБУ — $3,46 млрд у чистому еквіваленті.

Утім, поповнення валютних рахунків уряду в липні також відбулося. Загалом Україна отримала $2,12 млрд:

  • $1,17 млрд – від ЄС за програмою G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine);
  • $513,2 млн – транш від МВФ в межах програми EFF;
  • $414 млн – надходження від продажу валютних ОВДП;
  • $23,9 млн – допомога через рахунки Світового банку.

🔻 Водночас боргові виплати в іноземній валюті в липні склали $793 млн, зокрема:

  • $638,5 млн – на обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $85,1 млн – на зовнішні держоблігації;
  • $61,2 млн – Світовому банку;
  • $7,1 млн – Європейському Союзу;
  • $1,1 млн – іншим кредиторам;
  • $2,6 млн – окремо сплатили МВФ.

📈 Разом з цим вартість фінансових інструментів у складі резервів зросла на $101,5 млн завдяки переоцінці.

Хоча обсяг резервів зменшився, НБУ підкреслив: поточний рівень у $43 млрд є достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.

📌 Нагадаємо, у червні резерви також скоротилися приблизно на $2 млрд. Перед тим у березні та квітні вони зростали, досягнувши рекордного рівня – $46,68 млрд. В перші два місяці року спостерігалося також поступове зменшення запасів валюти.

👉 Також раніше стало відомо, що сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року досяг 184,84 мільярда доларів США, що на 3,88 мільярда більше, ніж місяцем раніше.

