У червні держборг України зріс майже на $4 мільярди — дані Мінфіну

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року досяг 184,84 мільярда доларів США, що на 3,88 мільярда більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

У національній валюті обсяг боргу склав 7 696,95 мільярда гривень, тобто за місяць зріс на 181,73 мільярда гривень.

📊 Структура боргу:

Зовнішній борг : 5 775,49 млрд грн (75,04% загальної суми) або 138,70 млрд доларів США;

: 5 775,49 млрд грн (75,04% загальної суми) або Внутрішній борг: 1 921,46 млрд грн (24,96%) або 46,14 млрд доларів США.

Загальний державний борг становить 7 402,52 млрд грн (96,18%), або 177,77 млрд доларів, а гарантований державою борг — 294,43 млрд грн (3,83%), або 7,07 млрд доларів США.

📈 У Мінфіні нагадали, що протягом 2024 року держборг України зріс на понад 1,4 трлн грн. Водночас тоді в уряді заявляли, що структура зобов’язань змінюється в бік більш довгострокових і відносно дешевших інструментів фінансування.

📌 Також нагадаємо, що з початку 2025 року Національний банк України (НБУ) продав понад 20 мільярдів доларів США на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні.