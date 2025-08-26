Мінфін: за липень держборг зріс ще на $1,29 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець липня 2025 року становила 186,13 мільярда доларів. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів України. Лише за місяць обсяг боргу збільшився ще на 1,29 млрд доларів, або майже на 77 млрд грн у національному еквіваленті.

📊 За інформацією Мінфіну, станом на 31 липня державний та гарантований державою борг України становив 7,773 трлн грн. У доларовому вираженні це відповідає 186,13 млрд дол. США.

📈 У структурі зобов’язань левову частку складає зовнішній борг – він дорівнює 5,827 трлн грн (майже 75% від загальної суми), що еквівалентно 139,54 млрд доларів. Водночас обсяг внутрішнього боргу становив 1,945 трлн грн або 46,59 млрд доларів, що дорівнює 25,03% від загальної суми.

Окремо зазначається, що державний борг України без урахування гарантованих позик становить 7,477 трлн грн, або 179,03 млрд доларів. Частка гарантованого боргу становила лише 3,81% – це 296,35 млрд грн, або близько 7,1 млрд дол. США.

У повідомленні наголошується, що протягом липня 2025 року борг у гривневому еквіваленті зріс на 76,92 млрд грн, тоді як у доларовому – на 1,29 млрд доларів. Це свідчить про поступове, але стабільне зростання обсягів державних зобов’язань.

📈 Нагадаємо, що у червні 2025 року держборг збільшився майже на 4 млрд доларів. Таким чином, липневі показники виглядають дещо помірнішими у порівнянні з попереднім місяцем.

Варто також згадати, що лише за 2024 рік сума держборгу зросла на 1,4 трильйона гривень. Водночас Міністерство фінансів тоді підкреслювало, що, попри збільшення обсягів зобов’язань, умови їхнього обслуговування стали більш вигідними: борг поступово здешевлюється і стає довгостроковішим, що дозволяє планувати бюджетні витрати з меншими ризиками для економіки.

Таким чином, державний борг України 2025 року продовжує зростати, однак уряд робить акцент на оптимізації його структури та умов обслуговування, зберігаючи баланс між зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями.

☝️ Також нагадаємо, що У Європейському Союзі дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро.