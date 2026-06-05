Спецоперація «Ескулап»: 58 обшуків у 16 областях викрили приховані багатства членів ВЛК

В Україні провели масштабну правоохоронну операцію під умовною назвою «Ескулап», у межах якої відбулося 58 одночасних обшуків у 16 регіонах країни. Під пильну увагу слідчих потрапили представники військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Про це офіційно повідомила пресслужба Національної поліції України у п’ятницю, 5 червня 2026 року.

Правоохоронні органи провели колосальну аналітичну роботу, зіставляючи майнові звіти посадовців із їхнім реальним способом життя. У повідомленні відомства окреслено головні фінансові параметри виявлених порушень:

📢 «У межах операції під умовною назвою Ескулап правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн», – йдеться в офіційному релізі.

За попередніми консолідованими даними слідства, загальна сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях перевірених посадовців уже сягає астрономічних 200 мільйонів гривень. Левова частина цих коштів — це незадекларовані активи близьких родичів, зокрема дорогі автомобілі, елітні квартири, капітальні будинки, земельні ділянки та значні обсяги готівки. В інших випадках задекларовані активи суттєво перевищували офіційні доходи фігурантів, отримані за основним місцем роботи.

Результати обшуків: елітні авто, готівка та виписки пацієнтів

Санкціоновані судом обшуки були проведені одночасно за місцями фактичного проживання фігурантів, а також у їхніх приватних транспортних засобах.

Під час рейдів правоохоронці вилучили вагомі речові докази:

Елітний автотранспорт. Серед іншого, вилучено преміальний позашляховик Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску, ринкова вартість якого наразі перевищує 100 тисяч доларів;

Серед іншого, вилучено преміальний позашляховик Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску, ринкова вартість якого наразі перевищує 100 тисяч доларів; Готівкові кошти. Великі суми грошей як у національній валюті, так і в іноземних грошових знаках (доларах США та євро);

Великі суми грошей як у національній валюті, так і в іноземних грошових знаках (доларах США та євро); Медична документація. Офіційні медичні документи, виписки та оригінальні рішення ВЛК стосовно 36 конкретних пацієнтів;

Офіційні медичні документи, виписки та оригінальні рішення ВЛК стосовно 36 конкретних пацієнтів; Фінансові папери. Діючі договори, чеки про переказ великих сум коштів та оплату люксових товарів на суми від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень.

У поліції офіційно заявили, що всі вилучені фінансові документи можуть прямо свідчити про легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі виявлені факти будуть ретельно перевірятися у межах відкритих кримінальних проваджень.

Крім того, лише протягом кількох останніх днів правоохоронці склали понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, безпосередньо пов’язані з корупцією. Посадовцям інкримінують порушення вимог фінансового контролю за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередні резонансні затримання у регіонах

Нинішня операція є логічним продовженням безкомпромісного очищення системи, де раніше вже фіксувалися поодинокі великі хабарницькі мережі.

Нагадаємо про аналогічні прецеденти останнього часу:

Дніпропетровська область. Раніше стало відомо, що у голови ВЛК при територіальному центрі комплектування (ТЦК) вилучили понад 300 тисяч доларів готівкою. Тоді оперативникам вдалося офіційно задокументувати понад 20 фактів прямої передачі хабарів організаторам цієї злочинної схеми;

Раніше стало відомо, що у голови ВЛК при територіальному центрі комплектування (ТЦК) вилучили понад 300 тисяч доларів готівкою. Тоді оперативникам вдалося офіційно задокументувати понад 20 фактів прямої передачі хабарів організаторам цієї злочинної схеми; Одеський регіон. Також повідомлялось, що в місті Одеса лікарі ВЛК Приморського РТЦК та СП масово продавали військовозобов’язаним так звані “липові” довідки про повне проходження комісії взагалі без їхньої фактичної присутності на медогляді. Ділки пропонували усім охочим уникнути призову за фіксовану суму у 16 тисяч доларів США.

Досудове розслідування у рамках операції «Ескулап» наразі триває. Правоохоронці проводять подальші комплексні невідкладні заходи для повного збору доказової бази та підготовки офіційних повідомлень про підозру усім ключовим фігурантам проваджень.

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👉 Також нагадаємо, що правоохоронці викрили масштабну схему незаконного збагачення серед керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проведено 44 обшуки у 16 регіонах України.