Мінфін: більшість коштів держбюджету у 2025 році спрямовано на оборону

За підсумками дев’яти місяців 2025 року касові видатки держбюджету України досягли 2,82 трлн грн, що на 473,5 млрд грн, або на 20,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Більша частина грошей пішла на оборону. Про це повідомило Міністерство фінансів.

📢 «Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у вересні було витрачено 210,8 млрд грн», — зазначили у відомстві.

☝️ За інформацією агентства Інтерфакс-Україна, Мінфін уже вп’яте прибрав зі зведення деталізовані показники — зокрема, дані про зарплати військових, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також перерахування до Національної служби здоров’я України (НСЗУ), Пенсійного фонду та Фонду розвитку підприємництва.

Структура витрат

У структурі витрат за економічною класифікацією найбільше коштів за дев’ять місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 1130 млрд грн, що становить 40,1% від загального обсягу. У вересні на це витрачено 135,2 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%, у тому числі у вересні – на 24 млрд грн, або на 21,6%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг у січні-вересні цього року сягнули 397,3 млрд грн, з них 53,6 млрд грн у вересні (17,1% від усіх видатків). Для порівняння: за аналогічний період 2024 року цей показник складав 363,9 млрд грн, у тому числі у вересні – 32,5 млрд грн.

Соціальне забезпечення, включно з виплатами пенсій, допомог і стипендій, профінансовано на 474,9 млрд грн (17,6% від загальної суми). Це на 63,1 млрд грн, або 15,3% більше, ніж торік. У вересні на соціальні виплати пішло 55,1 млрд грн проти 35,1 млрд грн у вересні 2024 року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам й організаціям становили 347,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу видатків). З них 33,6 млрд грн у вересні. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 121,3 млрд грн, або 54,5%.

На обслуговування державного боргу за дев’ять місяців цього року держава витратила 246,3 млрд грн (8,7% від загальної суми). З них 13 млрд грн — у вересні. Це на 28,8 млрд грн більше, ніж за дев’ять місяців минулого року.

Також 139,3 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-вересні цього року, було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам. У вересні ці витрати склали 16 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж у 2024 році.

📢 «Мінфін готує законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн, щоб уникнути затримок із виплатами військовослужбовцям», — повідомлялось раніше.

☝️ Нагадаємо, що в липні Рада ухвалила зміни до держбюджету, збільшивши фінансування сектору безпеки та оборони на 412 млрд грн.