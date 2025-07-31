Четвер, 31 Липня, 2025
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В Україні переглянули бюджет: нові витрати на армію та дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні переглянули бюджет: нові витрати на армію та дрони

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13573, який передбачає зміни до держбюджету на 2025 рік і збільшує оборонні видатки на 412,3 млрд грн. Про ухвалення рішення стало відомо під час пленарного засідання парламенту, трансляцію якого вів телеканал «Рада» у четвер, 31 липня. Також про перебіг голосування в Раді повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

✅ За документ проголосували 332 народні депутати.

Законопроєкт був поданий у день голосування керівництвом Верховної Ради на заміну попередньому проєкту №13439-3, який раніше підтримали у першому читанні. З нового варіанту прибрали низку додаткових витрат, залишивши лише ключові статті фінансування оборонного сектору.

В Україні переглянули бюджет: нові витрати на армію та дрони📌 Основні напрями розподілу коштів:
  • 115 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців усіх підрозділів Сил оборони України;
  • 216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки, а також дронів;
  • решта коштів буде спрямована на інші потреби війська.

📊 Окрім цього, законом вводиться новий порядок розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня 2025 року:

  • 60% надходжень ПДФО направлятимуть Міноборони для придбання дронів, озброєння та техніки;
  • 30% отримає Держспецзв’язку – також на закупівлю дронів;
  • 10% буде спрямовано безпосередньо на потреби бойових бригад.
💰 Фінансування оборонних видатків планується покрити за рахунок:
  • залучення коштів від розміщення ОВДП – 184,9 млрд грн;
  • перевиконання плану власних доходів бюджету – 147,5 млрд грн;
  • скорочення витрат на погашення ОВДП – 65,1 млрд грн;
  • зменшення витрат на обслуговування державного боргу – 11,2 млрд грн.

☝️ Нагадаємо, раніше уряд оголосив про дефіцит у бюджеті, що потребував термінового коригування головного фінансового документа до вересня. За даними ЗМІ, наприкінці червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення державних видатків на майже 450 млрд гривень, що згодом відобразилося в оновленому бюджетному законопроєкті.

👉 Також вже повідомлялось, що Верховна Рада України планує розглянути новий законопроєкт №13573, що передбачає суттєві зміни до державного бюджету на 2025 рік.

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