В Україні переглянули бюджет: нові витрати на армію та дрони

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13573, який передбачає зміни до держбюджету на 2025 рік і збільшує оборонні видатки на 412,3 млрд грн. Про ухвалення рішення стало відомо під час пленарного засідання парламенту, трансляцію якого вів телеканал «Рада» у четвер, 31 липня. Також про перебіг голосування в Раді повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

✅ За документ проголосували 332 народні депутати.

Законопроєкт був поданий у день голосування керівництвом Верховної Ради на заміну попередньому проєкту №13439-3, який раніше підтримали у першому читанні. З нового варіанту прибрали низку додаткових витрат, залишивши лише ключові статті фінансування оборонного сектору.

📌 Основні напрями розподілу коштів:

115 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців усіх підрозділів Сил оборони України;

– на грошове забезпечення військовослужбовців усіх підрозділів Сил оборони України; 216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки, а також дронів;

– на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки, а також дронів; решта коштів буде спрямована на інші потреби війська.

📊 Окрім цього, законом вводиться новий порядок розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня 2025 року:

60% надходжень ПДФО направлятимуть Міноборони для придбання дронів, озброєння та техніки;

направлятимуть Міноборони для придбання дронів, озброєння та техніки; 30% отримає Держспецзв’язку – також на закупівлю дронів;

отримає Держспецзв’язку – також на закупівлю дронів; 10% буде спрямовано безпосередньо на потреби бойових бригад.

💰 Фінансування оборонних видатків планується покрити за рахунок:

залучення коштів від розміщення ОВДП – 184,9 млрд грн ;

; перевиконання плану власних доходів бюджету – 147,5 млрд грн ;

; скорочення витрат на погашення ОВДП – 65,1 млрд грн ;

; зменшення витрат на обслуговування державного боргу – 11,2 млрд грн.

☝️ Нагадаємо, раніше уряд оголосив про дефіцит у бюджеті, що потребував термінового коригування головного фінансового документа до вересня. За даними ЗМІ, наприкінці червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення державних видатків на майже 450 млрд гривень, що згодом відобразилося в оновленому бюджетному законопроєкті.

👉 Також вже повідомлялось, що Верховна Рада України планує розглянути новий законопроєкт №13573, що передбачає суттєві зміни до державного бюджету на 2025 рік.