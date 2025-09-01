Понеділок, 1 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Металургія на росії в глибокій кризі – ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
Металургія на росії в глибокій кризі - ЦПД

Металургійна промисловість росії зазнала найглибшої кризи з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У липні 2025 року виробництво металу скоротилося на 10,2%, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) України на своїй сторінці у Facebook.

За даними Росстату, ці показники стали найнижчими за останні 3,5 роки. Найсильніше падіння зафіксовано на великих металургійних підприємствах: Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%, компанія Мечел скоротила обсяги продажів на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації продукції. Водночас галузь зазнала значних фінансових втрат, що оцінюються в мільярди рублів.

Експерти ЦПД відзначають низку причин кризового стану металургії:
  • економічні санкції, що обмежують доступ до зовнішніх ринків;
  • втрата міжнародних замовлень через політичну ізоляцію;
  • падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні;
  • жорстка монетарна політика Центрального банку рф, яка обмежує інвестиції у виробництво.

Металургія на росії в глибокій кризі - ЦПД Ця криза є частиною ширших процесів деградації російської промисловості, що викликані війною та міжнародними обмеженнями. Спад виробництва не лише б’є по власниках заводів, а й створює ризики масових скорочень робочих місць, зупинки підприємств та економічного занепаду регіонів, залежних від металургії.

Крім металургії, проблеми охопили й інші ключові сектори економіки рф. Так, вугільна промисловість за перше півріччя 2025 року зазнала рекордних збитків на суму 185,2 млрд рублів, або понад 1 млрд рублів щодня, що лише посилює загальну економічну нестабільність.

На росії догоряє Новошахтинський НПЗРаніше Інститут вивчення війни (ISW) оцінював наслідки ударів Збройних сил України по російських нафтопереробних заводах, відзначаючи, що це може призвести до дефіциту бензину, стимулювати інфляцію та погіршити макроекономічну стабільність країни.

Ситуація свідчить про те, що економіка росії продовжує відчувати серйозні наслідки повномасштабної агресії проти України. Промислові гіганти рашистів змушені адаптуватися до обмежень, що спричинили міжнародні санкції та внутрішні фінансові труднощі.

☝️ Також нагадаємо, що українські сили продовжують цілеспрямовану демілітаризацію тимчасово окупованого рашистами Криму.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Є ризик витоку даних: “Укроборонпром” виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

ПОДІЇ

Як заощадити воду завдяки сучасній фурнітурі для ванної кімнати

СУСПІЛЬСТВО

СБУ: у вбивстві Парубія виявлено “російський слід”

ВАЖЛИВО

Чому аквабайк Sea-Doo Tow Sports 2025 — найкращий вибір для вейкборду та водних лиж

СУСПІЛЬСТВО

Кім Чен Ин інспектував новий ракетний комплекс у Північній Кореї

ПОДІЇ

Трамп спростував чутки про свою смерть

ПОЛІТИКА

Звернення голови Луганської ОВА з нагоди Дня знань

ЛУГАНЩИНА

Мерц назвав два можливі варіанти завершення війни в Україні

ПОЛІТИКА

Лідери ЄС зберуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки Україні

ВАЖЛИВО

Ізраїль: Україна не забороняла паломництво хасидів до Умані

ПОЛІТИКА

Фото затримання вбивці Парубія: поліція оприлюднила деталі

ВАЖЛИВО

Українські дрони знищили два гелікоптери та буксир окупантів у Криму

ВАЖЛИВО

рф знову атакувала Україну дронами «Shahed»

ВІЙНА

У Білорусі розпочалися військові навчання «ОДКБ»

ПОДІЇ

Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"