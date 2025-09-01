Металургія на росії в глибокій кризі – ЦПД

Металургійна промисловість росії зазнала найглибшої кризи з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У липні 2025 року виробництво металу скоротилося на 10,2%, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) України на своїй сторінці у Facebook.

За даними Росстату, ці показники стали найнижчими за останні 3,5 роки. Найсильніше падіння зафіксовано на великих металургійних підприємствах: Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%, компанія Мечел скоротила обсяги продажів на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації продукції. Водночас галузь зазнала значних фінансових втрат, що оцінюються в мільярди рублів.

Експерти ЦПД відзначають низку причин кризового стану металургії:

економічні санкції , що обмежують доступ до зовнішніх ринків;

, що обмежують доступ до зовнішніх ринків; втрата міжнародних замовлень через політичну ізоляцію;

через політичну ізоляцію; падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні;

на метал у будівництві та машинобудуванні; жорстка монетарна політика Центрального банку рф, яка обмежує інвестиції у виробництво.

Ця криза є частиною ширших процесів деградації російської промисловості, що викликані війною та міжнародними обмеженнями. Спад виробництва не лише б’є по власниках заводів, а й створює ризики масових скорочень робочих місць, зупинки підприємств та економічного занепаду регіонів, залежних від металургії.

Крім металургії, проблеми охопили й інші ключові сектори економіки рф. Так, вугільна промисловість за перше півріччя 2025 року зазнала рекордних збитків на суму 185,2 млрд рублів, або понад 1 млрд рублів щодня, що лише посилює загальну економічну нестабільність.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) оцінював наслідки ударів Збройних сил України по російських нафтопереробних заводах, відзначаючи, що це може призвести до дефіциту бензину, стимулювати інфляцію та погіршити макроекономічну стабільність країни.

Ситуація свідчить про те, що економіка росії продовжує відчувати серйозні наслідки повномасштабної агресії проти України. Промислові гіганти рашистів змушені адаптуватися до обмежень, що спричинили міжнародні санкції та внутрішні фінансові труднощі.

☝️ Також нагадаємо, що українські сили продовжують цілеспрямовану демілітаризацію тимчасово окупованого рашистами Криму.