Українські дрони знищили два гелікоптери та буксир окупантів у Криму

Українські сили продовжують цілеспрямовану демілітаризацію тимчасово окупованого рашистами Криму. У ніч на 1 вересня спецпідрозділ «Примари» Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України здійснив нову успішну атаку безпілотниками, внаслідок якої було виведено з ладу одразу кілька об’єктів противника.

Згідно з офіційним повідомленням ГУР МО, під ударом опинилася авіабаза загарбників у Гвардійському, розташованому неподалік Сімферополя. Там українські дрони уразили два російські військові вертольоти Мі-8. Вартість втрат противника оцінили у 20–30 мільйонів доларів США.

Крім того, ще однією ціллю став ворожий буксир у бухті Севастополя. За даними розвідників, ймовірно, йдеться про судно БУК-2190.

📢 «Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя – під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку», – зазначили в ГУР. Там підкреслили, що кампанія з демілітаризації Криму триватиме й надалі.

Напередодні аналітики спільноти AviaVector також повідомляли, що 30 серпня у районі аеропорту Сімферополя дронами могли бути знищені два гелікоптери — Мі-8 і Мі-24. Офіційного підтвердження цієї інформації раніше не надходило.

Водночас українська розвідка днями заявила про масштабну атаку на об’єкти протиповітряної оборони ворога в Криму. Тоді було знищено щонайменше п’ять важливих цілей, включно з радіолокаційною станцією 96Л6-АП, що входить до складу зенітного комплексу С-400.

Крім того, 1 вересня стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували радіолокаційну станцію до зенітного комплексу С-300 на військовому аеродромі в місті Саки.

Українські атаки у Криму стають дедалі інтенсивнішими та системними. Вони суттєво послаблюють логістику й оборонні можливості російських окупаційних військ.

☝️ Також нагадаємо, що на росії у місті Балашиха московської області сталася масштабна й потужна пожежа на хімзаводі.