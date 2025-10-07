Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

Денис Молотов
Денис Молотов
Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно мав гостру суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Темою дискусії стала війна, яку росія веде проти України. Про це повідомило видання DW.

За словами Мерца, Орбан почав звинувачувати європейських лідерів у тому, що вони нібито не прагнуть вести переговори з москвою. У відповідь канцлер нагадав йому про його торішню поїздку до Києва та москви.

📢 «Торік у липні, коли Угорщина головувала в Раді ЄС, він, Орбан, поїхав до Києва, а потім — до москви до російського диктатора владіміра путіна», — сказав Мерц.

Після цього, наголосив канцлер, росія атакувала цивільні об’єкти у столиці України.

📢 «І відповіддю путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти», — підкреслив він.

На запитання журналістів, чи планує він особисто зателефонувати путіну, Мерц відповів, що наразі лише «думає про це».

📢 «Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорстокішими нападами на Україну», — пояснив канцлер.

Раніше Віктор Орбан знову виступив із критикою шостого президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито вдається до «тактики морального шантажу», щоб змусити ЄС підтримувати Київ.

👉 Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незгоду з поточним курсом Європейського Союзу, який, на його переконання, дедалі більше набуває військового спрямування.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

Туреччина не відмовиться від імпорту російського газу

ПОЛІТИКА

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

Харків пережив важку ніч: рф атакувала КАБами, ракетами і дронами, постраждав район “Барабашова”, серед 6 постраждалих поліцейський

ПОДІЇ

Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

79 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

ПОДІЇ

Стівен Кінг очолив список найбільш заборонених авторів у США

СУСПІЛЬСТВО

Гірська громада спрямувала понад 3,5 мільйона гривень на підтримку оборонців

ЛУГАНЩИНА

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

рф використовує китайські радари для боротьби з українськими БпЛА

СУСПІЛЬСТВО

G7 посилює санкції проти росії та покупців її нафти

ВАЖЛИВО

Китай зупинив постачання високоточного обладнання на росію

ПОДІЇ

Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи “Оберіг”

СУСПІЛЬСТВО

рф відчує наслідки атак по своїй енергосистемі – Зеленський

ВАЖЛИВО

Луганщина вшанувала Героїв у День захисників та захисниць України

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"