Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно мав гостру суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Темою дискусії стала війна, яку росія веде проти України. Про це повідомило видання DW.

За словами Мерца, Орбан почав звинувачувати європейських лідерів у тому, що вони нібито не прагнуть вести переговори з москвою. У відповідь канцлер нагадав йому про його торішню поїздку до Києва та москви.

📢 «Торік у липні, коли Угорщина головувала в Раді ЄС, він, Орбан, поїхав до Києва, а потім — до москви до російського диктатора владіміра путіна», — сказав Мерц.

Після цього, наголосив канцлер, росія атакувала цивільні об’єкти у столиці України.

📢 «І відповіддю путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти», — підкреслив він.

На запитання журналістів, чи планує він особисто зателефонувати путіну, Мерц відповів, що наразі лише «думає про це».

📢 «Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорстокішими нападами на Україну», — пояснив канцлер.

Раніше Віктор Орбан знову виступив із критикою шостого президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито вдається до «тактики морального шантажу», щоб змусити ЄС підтримувати Київ.

👉 Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незгоду з поточним курсом Європейського Союзу, який, на його переконання, дедалі більше набуває військового спрямування.