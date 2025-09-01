Мерц назвав два можливі варіанти завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні може тривати ще довго, проте завершення конфлікту шляхом капітуляції є неприйнятним. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF. Політик наголосив, що Україна повинна зберегти свою незалежність, а поступки росії лише підштовхнуть агресора до нових нападів у Європі.

Мерц зазначив, що не має жодних ілюзій щодо швидкого завершення війни. Водночас він висловив сподівання, що вже наступного року вдасться вийти на домовленості про припинення вогню. На його переконання, подальший розвиток подій напряму залежатиме від підтримки союзників та стійкості українського спротиву.

Водночас канцлер застеріг від сценарію, за якого війна може закінчитися капітуляцією Києва. Він прямо підкреслив, що такий варіант не може бути прийнятним ні для України, ні для її партнерів. За словами Мерца, у разі поступок кремлю ситуація загрожуватиме не лише українській державності, але й стабільності всього європейського континенту.

📢 «Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант», – сказав канцлер.

Фрідріх Мерц окреслив також два можливі сценарії завершення бойових дій.

Першим він назвав військову поразку однієї зі сторін, але наразі, на його думку, така перспектива виглядає малоймовірною як для України, так і для росії.

Другим варіантом політик вважає економічне чи військове виснаження учасників війни. Втім, він також підкреслив, що й цей сценарій у нинішніх умовах не виглядає реалістичним.

👇 Канцлер висловився і щодо можливості введення західних військ в Україну після припинення вогню.

Він заявив, що питання участі союзних сухопутних підрозділів наразі не стоїть на порядку денному. Основним завданням партнерів він назвав посилення спроможностей Збройних сил України, які вже зараз успішно обороняють державу від агресора.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон готує зустріч у Парижі за участю європейських лідерів. Там планується обговорення гарантій безпеки для України, зокрема у контексті майбутніх угод та довгострокової підтримки.

Варто нагадати, що Берлін тимчасово зупинив обговорення можливого відправлення німецьких військових в Україну після завершення війни. Це питання може знову з’явитися на порядку денному лише у разі зміни позиції США чи різкого послаблення агресивних дій росії.

Заява канцлера ФРН демонструє жорстку позицію Берліна щодо недопущення будь-якої капітуляції України та підтверджує курс на посилення її оборонного потенціалу. Європейські союзники усвідомлюють, що результат цієї війни матиме значення не лише для Києва, а й для майбутньої безпеки всього Європейського Союзу.