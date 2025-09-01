Понеділок, 1 Вересня, 2025
Лідери ЄС зберуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Лідери ЄС зберуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки Україні

Європейські лідери планують провести саміт у Парижі 4 вересня, щоб узгодити спільну позицію щодо гарантій безпеки для України. Про це пише Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Очікується, що на зустріч прибудуть високопосадовці Європейського Союзу, які раніше брали участь у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня:

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єлисейський палац офіційно поки не підтвердив саміт.

Що на порядку денному

За даними FT, ключовою темою стане обговорення можливого розгортання європейських військових сил на території України в межах майбутньої мирної угоди. Йдеться про багатонаціональний контингент під європейським командуванням чисельністю у десятки тисяч військових, за підтримки США у сферах управління, розвідки та спостереження.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що учасники «Коаліції охочих» вже працюють над «досить чітким планом»:

📢 «Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ є одним із найважливіших суверенних рішень нації. [Але] відчуття терміновості дуже високе… Це рухається вперед. Це дійсно набуває форми», – зазначила вона.

Разом із тим вона підкреслила, що розгортання військ залишається суверенним рішенням кожної країни.

Нагадаємо
  • У серпні президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами підтвердив, що Вашингтон готовий підтримати нову систему гарантій, однак виключив участь американських військових у таких силах.
  • Україна очікує від партнерів конкретних гарантій, зокрема участі іноземних контингентів, як частини майбутньої мирної угоди.
  • Прем’єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала альтернативний формат підтримки України, який не передбачає вступу до НАТО, але передбачає багаторівневу систему колективної допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підтвердив намір організувати тристоронні переговори за участю шостого президента України Володимира Зеленського та російського диктатора владіміра путіна.

