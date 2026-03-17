Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший «Марш миру» «проти війни та шантажу Зеленського»

Напередодні парламентських виборів у Будапешті відбулися два паралельні марші на підтримку партій-лідерів. Тема «шантажу Зеленського» не була центральною у демонстраціях, хоча нинішній прем’єр-міністр країни Віктор Орбан і намагається спекулювати на війні в Україні задля досягнення своїх політичних цілей. Російські пабліки навмисно ігнорують той факт, що угорська опозиція також зібрала десятки тисяч своїх прихильників і противників партії Орбана на мітинг, що відбувся 15 березня 2026 року. Такі наративи розповсюджують з метою дискредитації України та її політичного керівництва.

У соціальних мережах і на російських сайтах поширюють новину про те, що Будапешт нібито вийшов на найбільший «Марш миру» проти війни та шантажу Зеленського. «Сотні тисяч угорців заповнили вулиці столиці у день національного свята 15 березня. Люди несли прапори, антивоєнні плакати та транспаранти з вимогами до Брюсселя не відправляти солдатів на Україну. Учасники протестували проти нафтової блокади з боку Києва та відмови відновити транзит трубопроводом “Дружба”», — пишуть щодо цього користувачі соцмереж.

Скриншот – facebook.com

Насправді ця інформація є маніпуляцією. Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня 2026 року, дві протиборчі партії провели паралельні мітинги для своїх виборців. Обидві ходи відбулися 15 березня 2026 року. Тема «шантажу Зеленського» не була центральною на демонстраціях, хоча нинішній прем’єр-міністр країни Віктор Орбан і намагається спекулювати на війні в Україні задля досягнення своїх політичних цілей.

«Як права партія “Фідес” Орбана, так і партія “Тиса”» його правоцентристського суперника Петера Мадяра використали національне свято Угорщини 15 березня для демонстрації сили в той момент, коли передвиборна кампанія вступає у вирішальну фазу. За даними більшості опитувань, “Тиса” лідирує зі значним відривом. Орбан представив голосування як вибір між війною та миром, звинувативши своїх суперників у тому, що вони задумують втягнути Угорщину у війну, що вирує в сусідній Україні з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року — звинувачення, які опозиція заперечує», — повідомляє агентство Reuters.

Варто зазначити, що Орбан рішуче виступає проти надання допомоги Україні та блокує всі зусилля Києва щодо вступу до ЄС. А деякі учасники проурядового мітингу взагалі йшли з плакатом, на якому було написано: «Ми не станемо українською колонією». Проте російські пабліки навмисно ігнорують той факт, що угорська опозиція також зібрала десятки тисяч своїх прихильників та противників партії Віктора Орбана на демонстрацію 15 березня.

Видання The Kyiv Independent зазначає, що Орбан бездоказово звинувачує опозицію у змові з Україною з метою втягнути Угорщину у війну. Натомість опозиційна партія «Тиса» виключила можливість відправки угорської зброї чи солдатів в Україну — лідер партії Петер Мадяр відкрито назвав Росію агресором, на відміну від прокремлівської риторики нинішнього прем’єр-міністра. «На тлі зростання напруженості у відносинах між Україною та Угорщиною опозиція намагалася сфокусувати передвиборчу кампанію на питаннях внутрішніх перетворень», — наголошує The Kyiv Independent.

Так, під час своєї передвиборчої кампанії Мадяр пообіцяв викорінити корупцію, стабілізувати відносини Угорщини з європейськими партнерами та покінчити із залежністю країни від російських енергоресурсів, водночас обережно оминаючи тему України.

Отже, російські пабліки навмисно використовують політичну боротьбу в Угорщині та представляють паралельні демонстрації протиборчих партій як масові мітинги проти України і її президента Володимира Зеленського. У такий спосіб російська пропаганда намагається зіпсувати імідж України і її уряду на міжнародній арені та позбавити країну військової і фінансової підтримки з боку партнерів, а також підтримки з боку громадянського суспільства країн ЄС. StopFake продовжує викривати схожі фейки у матеріалах «Фейк: ЄС «викрив Україну на брехні» про нафтопровід “Дружба”», «Фейк: У банках України почалися перебої з готівкою після інциденту в Угорщині», «Фейк: Французькі ЗМІ нібито розкритикували Макрона “за передачу ядерної зброї Україні”».

