П’ятниця, 20 Червня, 2025
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Мадонна в соцмережі закликала до Миру

Денис Молотов
Денис Молотов
Мадонна в соцмережі закликала до Миру

Поп-ікона Мадонна оприлюднила на своїй Instagram-сторінці емоційне звернення, яке багато хто сприймає як політичне послання на адресу Дональда Трампа.

Мадонна в соцмережі закликала до Миру📸 На серії світлин, які вона опублікувала, зірка позує у футболці з написом “War is over”. Але головний акцент — на менш помітному дописі нижче:
👉 “…if you want it” (“…якщо ти цього хочеш”).

📢 «Важливо прочитати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш!» — підкреслила співачка, додавши, що мир — це результат усвідомленого вибору.

☝️ Повідомлення набуло явного політичного звучання. Мадонна неодноразово критикувала Трампа та може мати на увазі його позицію щодо війни в Україні. Зокрема, небажання Трампа чітко підтримати Київ та відкриту симпатію до володимира путіна.

Напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії (15–16 червня) співачка опублікувала зворушливе відео з кадрами війни, значна частина яких — зі зруйнованих українських міст.

Також артистка закликала підтримати ініціативу Bring Kids Back UA, що має на меті повернення понад 19 000 українських дітей, яких незаконно вивезли до рф під час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що Мадонна підтримала Глобальний саміт миру, публічно виступивши за політичні рішення та повернення дітей до України.

☝️ Нагадаємо, що США перевели свої війська, дислоковані на базах в Об’єднаних Арабських ЕміратахЙорданії та Саудівській Аравії, у стан підвищеної бойової готовності. Згідно з даними, у регіоні перебуває понад 40 000 військовослужбовців США, зосереджених на ключових стратегічних об’єктах.

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