П’ятниця, 20 Червня, 2025
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США перевели свої війська у стан підвищеної готовності

Денис Молотов
Денис Молотов
США перевели свої війська у стан підвищеної готовності

США перевели свої війська, дислоковані на базах в Об’єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії, у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на джерела в американській адміністрації.

☝️ Згідно з даними, у регіоні перебуває понад 40 000 військовослужбовців США, зосереджених на ключових стратегічних об’єктах.

Крім того, OSINT-аналітики зафіксували рухи військово-морських сил США:

📡 нові супутникові знімки свідчать, що з порту Салман у Бахрейні вийшли майже всі бойові кораблі американського флоту.

📢 «Наступні 24–48 годин є критично важливими у розвитку ситуації з Іраном», — заявили в адміністрації президента.

За інформацією ЗМІ, Вашингтон не виключає застосування сили, якщо дипломатичних домовленостей не буде досягнуто найближчим часом.

👉 Президент Дональд Трамп розглядає варіант приєднання США до військової операції Ізраїлю проти Ірану, зокрема — можливість завдання ударів по ядерних об’єктах ісламської республіки.

📢 «Алі Хаменеї — легка мішень», — раніше заявив Трамп, звертаючись до верховного лідера Ірану.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 13 червня Ізраїль почав авіаудари по території Ірану, у відповідь Тегеран здійснив контратаку. Станом на 18 червня країни продовжують обмінюватися ударами, а конфлікт стрімко загострюється.

👉 Також раніше у вівторок, 17 червня, на сайті канадського головування у G7 було оприлюднено спільну заяву лідерів «Групи семи» щодо загострення ситуації на Близькому Сході. У документі провідні держави висловили чітку підтримку Ізраїлю в контексті його права на самооборону.

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