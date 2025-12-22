Понеділок, 22 Грудня, 2025
Лещенко повідомив що сталось із ним та Подоляком після Єрмака

Денис Молотов
Лещенко повідомив що сталось із ним та Подоляком після Єрмака
Фото: позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Після відставки голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака всіх його радників було звільнено, однак згодом їх перепризначили на посади. Про це заявив позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону в понеділок, 22 грудня. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Лещенка, така практика є типовою у разі зміни керівництва.

📢 «Зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк — ми перепризначені на посаду радників Офісу президента. І це теж рішення, якому вже не один тиждень. Особливих змін це не потягнуло за собою», — сказав він.

☝️ Лещенко нагадав, що шостий президент України Володимир Зеленський раніше наголошував: нині основний фокус держави зосереджений на мирних переговорах, а кадрові питання не є пріоритетними.

📢 «Відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, в якому він працював останні тижні. Заступники глави Офісу відповідальні за кожен напрямок. Ми з Михайлом Подоляком — позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і продовжують працювати. Фактично, особливих змін у роботі Офісу не відбулося», — пояснив радник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що після відставки Андрія Єрмака всі його радники та помічники були звільнені.

28 листопада Єрмак написав заяву про відставку після проведення у нього обшуків детективами НАБУ та прокурорами САП. Згодом шостий президент України Володимир Зеленський підписав рішення про його звільнення.

e-mail: admin@irtafax.com

