Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно подав заяву про звільнення. Про це Володимир Зеленський оголосив у своєму вечірньому зверненні 28 листопада, підкресливши, що такий крок стане стартом масштабних змін у центральному органі виконавчої влади.

📢 «Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України», – повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вже наступного дня мають відбутися консультації, на яких розглядатиметься кандидатура нового очільника Офісу президента. Зеленський дав зрозуміти, що оновлення кадрового складу та системи управління в цій інституції є необхідним кроком у поточних умовах — як через зовнішні виклики, так і через необхідність посилення внутрішньої ефективності.

Крім того, він наголосив, що найближчим часом Кабінет Міністрів та Верховна Рада повинні ухвалити критично важливі рішення:

затвердити державний бюджет;

провести призначення нових міністрів енергетики та юстиції;

здійснити оцінку роботи всіх нині діючих урядовців.

Зеленський також повідомив, що СБУ проведе аналіз ситуації у правоохоронних органах і в регіонах. Після чого, буде ухвалено відповідні рішення.

Він підкреслив, що у період, коли Україна веде активні дипломатичні зусилля та обороняється від російської агресії, важливо зберігати стійкість державних інституцій. За його словами, внутрішня сила є основою зовнішньої єдності країни та її репутації у світі.

📢 «Не повинно бути причин для того, щоб відволікатися на щось інше, окрім захисту України», – додав Зеленський й наголосив, що міжнародні партнери повинні мати повну довіру до української влади.

Він також уточнив, що на майбутніх переговорах Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, фахівці МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров і представники українських розвідорганів.

👉 Паралельно цього ж дня стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у керівника Офісу президента. Подія відбулась в межах розслідування гучної корупційно справи. Після цього Єрмак публічно заявив, що для слідства «нема жодних перешкод», підкресливши, що співпрацює з правоохоронцями.