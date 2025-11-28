П’ятниця, 28 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

Денис Молотов
Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно подав заяву про звільнення. Про це Володимир Зеленський оголосив у своєму вечірньому зверненні 28 листопада, підкресливши, що такий крок стане стартом масштабних змін у центральному органі виконавчої влади.

📢 «Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України», – повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вже наступного дня мають відбутися консультації, на яких розглядатиметься кандидатура нового очільника Офісу президента. Зеленський дав зрозуміти, що оновлення кадрового складу та системи управління в цій інституції є необхідним кроком у поточних умовах — як через зовнішні виклики, так і через необхідність посилення внутрішньої ефективності.

Крім того, він наголосив, що найближчим часом Кабінет Міністрів та Верховна Рада повинні ухвалити критично важливі рішення:

  • затвердити державний бюджет;
  • провести призначення нових міністрів енергетики та юстиції;
  • здійснити оцінку роботи всіх нині діючих урядовців.

Зеленський також повідомив, що СБУ проведе аналіз ситуації у правоохоронних органах і в регіонах. Після чого, буде ухвалено відповідні рішення.

Він підкреслив, що у період, коли Україна веде активні дипломатичні зусилля та обороняється від російської агресії, важливо зберігати стійкість державних інституцій. За його словами, внутрішня сила є основою зовнішньої єдності країни та її репутації у світі.

📢 «Не повинно бути причин для того, щоб відволікатися на щось інше, окрім захисту України», – додав Зеленський й наголосив, що міжнародні партнери повинні мати повну довіру до української влади.

Він також уточнив, що на майбутніх переговорах Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, фахівці МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров і представники українських розвідорганів.

👉 Паралельно цього ж дня стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у керівника Офісу президента. Подія відбулась в межах розслідування гучної корупційно справи. Після цього Єрмак публічно заявив, що для слідства «нема жодних перешкод», підкресливши, що співпрацює з правоохоронцями.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

КОРДОН

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

ССО знищили Мі-8 рф у повітрі далекобійним дроном

ВІЙНА

Фейк: Щоб «прибрати свідків» корупційної схеми, український уряд інсценізував самогубство відомого криптотрейдера – Le Monde

СТОПФЕЙК

Спостерігається координація хакерів рф та Північної Кореї

ПОДІЇ

До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю

ВАЖЛИВО

Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

ВАЖЛИВО

Хто стоїть за зливом розмови Віткоффа? — ЗМІ шукають відповідь

ВАЖЛИВО

Атака дрона рф у Херсоні: загинула жінка та 6-річна дитина

ВІЙНА

Масова загибель іноземців-добровольців та їхні органи на «чорному ринку»: російські дезінформаційні кампанії проти міжнародної мобілізації до ЗСУ

СТОПФЕЙК

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку

ВІЙНА

Посадовець ТЦК взятий під варту за жорстоке побиття мобілізованого

КРИМІНАЛ

Макрон розкритикував «мирний план» США щодо України

ПОЛІТИКА

Локальні знеструмлення в Україні після нових атак рф

ВАЖЛИВО

Лідери «коаліції охочих» узгодили спільні кроки для України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ