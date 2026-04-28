Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації

У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада України під час пленарного засідання підтримала ініціативу шостого президента України В.О. Зеленського щодо подальшої пролонгації безпекових заходів. Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація офіційно продовжені ще на три місяці. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту.

Народні обранці розглянули два ключові законопроєкти, які базуються на указах глави держави. Обидва документи отримали впевнену підтримку конституційної більшості парламенту.

Статистика голосування:
  • Законопроєкт №15197 (воєнний стан): підтримали 315 народних депутатів.
  • Законопроєкт №15198 (мобілізація): підтримали 304 народних депутати.

Згідно з ухваленими рішеннями, термін дії особливого режиму та призову продовжується на 90 діб:

Новий період дії: з 05:30 4 травня до 2 серпня 2026 року.

Попри загальну підтримку в залі, кілька парламентарів висловили незгоду з рішенням або утрималися під час волевиявлення.

📊 Результати по персоніфікованому голосуванню:
  • 🛑Голосували «проти» (в обох випадках): Олексій Гончаренко та Анна Скороход.
  • 🟡Утрималися (щодо питання мобілізації): Георгій Мазурашу та Юлія Яцик.

Воєнний стан в Україні вперше був запроваджений 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною агресією російської федерації. Сьогоднішнє рішення стало 19-м випадком продовження особливого стану з початку повномасштабної війни.

Стандартний термін пролонгації незмінно становить 90 днів. Попереднє рішення про продовження термінів приймалося Верховною Радою – 14 січня 2025 року.

