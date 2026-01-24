Корупція в ДПС на Чернігівщині: податківців викрили на системних поборах з бізнесу

На Чернігівщині правоохоронці викрили корупційну схему в органах ДПС, пов’язану із системним отриманням неправомірної вигоди від підприємців. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 23 січня.
Слідством встановлено, що двом керівникам структурних підрозділів та головному державному інспектору податкової служби оголошено підозру у вимаганні та одержанні хабарів за так звану «лояльність» під час проведення перевірок бізнесу.
☝️ Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також недотримання вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
📢 За даними слідства, підприємці сплачували щомісячні та щорічні «відкати», розмір яких залежав від суми можливих штрафних санкцій.
У відповідь податківці:
- дозволяли працювати без ліцензій;
- штучно зменшували розміри штрафів;
- або взагалі не фіксували виявлені порушення.
Фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовими особами.
Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад.
🔎 Нагадаємо, раніше в Рівненській області правоохоронці затримали виконувача обов’язків міського голови та депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря.
- Також повідомлялося, що на Одещині викрили трьох посадовців, які отримали 40 тисяч доларів хабаря за передачу державного майна у приватне користування.
- На Вінниччині правоохоронці викрили посадовицю ТЦК на вимаганні коштів у матері загиблого військовослужбовця.