Корупція в ДПС на Чернігівщині: податківців викрили на системних поборах з бізнесу

На Чернігівщині правоохоронці викрили корупційну схему в органах ДПС, пов’язану із системним отриманням неправомірної вигоди від підприємців. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 23 січня.

Слідством встановлено, що двом керівникам структурних підрозділів та головному державному інспектору податкової служби оголошено підозру у вимаганні та одержанні хабарів за так звану «лояльність» під час проведення перевірок бізнесу.

☝️ Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також недотримання вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

📢 За даними слідства, підприємці сплачували щомісячні та щорічні «відкати», розмір яких залежав від суми можливих штрафних санкцій.

У відповідь податківці:

дозволяли працювати без ліцензій;

штучно зменшували розміри штрафів ;

; або взагалі не фіксували виявлені порушення.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад.

