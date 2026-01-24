Субота, 24 Січня, 2026
Корупція в ДПС на Чернігівщині: податківців викрили на системних поборах з бізнесу

Денис Молотов
На Чернігівщині правоохоронці викрили корупційну схему в органах ДПС, пов’язану із системним отриманням неправомірної вигоди від підприємців. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 23 січня.

Слідством встановлено, що двом керівникам структурних підрозділів та головному державному інспектору податкової служби оголошено підозру у вимаганні та одержанні хабарів за так звану «лояльність» під час проведення перевірок бізнесу.

☝️ Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також недотримання вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

📢 За даними слідства, підприємці сплачували щомісячні та щорічні «відкати», розмір яких залежав від суми можливих штрафних санкцій.

У відповідь податківці:
  • дозволяли працювати без ліцензій;
  • штучно зменшували розміри штрафів;
  • або взагалі не фіксували виявлені порушення.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад.

🔎 Нагадаємо, раніше в Рівненській області правоохоронці затримали виконувача обов’язків міського голови та депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря.

  • Також повідомлялося, що на Одещині викрили трьох посадовців, які отримали 40 тисяч доларів хабаря за передачу державного майна у приватне користування.
  • На Вінниччині правоохоронці викрили посадовицю ТЦК на вимаганні коштів у матері загиблого військовослужбовця.
