Четвер, 22 Січня, 2026
Посадовицю ТЦК викрили на вимаганні грошей у матері загиблого військового

Посадовицю ТЦК викрили на вимаганні грошей у матері загиблого військового
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Вінниччині правоохоронці викрили посадовицю ТЦК на вимаганні коштів у матері загиблого військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер, 22 січня.

За даними слідства, про підозру повідомлено посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У квітні 2023 року вона запропонувала матері загиблого захисника так звану «допомогу» в оформленні одноразової грошової допомоги, пообіцявши вплинути на рішення інших посадовців ТЦК.

☝️ У грудні 2023 року, після призначення державної виплати, посадовиця ТЦК зажадала за свій «вплив» 5 тисяч доларів США.

Посадовицю ТЦК викрили на вимаганні грошей у матері загиблого військового 01
Фото: Офіс Генерального прокурора

Як зазначають у прокуратурі, жінка перерахувала 190 тисяч гривень на банківський рахунок, після чого кошти були зняті готівкою через різні банкомати.

У межах кримінального провадження підозрювану відсторонено від займаної посади. Суд також обрав їй запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

👉 Нагадаємо, раніше у голови військово-лікарської комісії при одному з ТЦК у Дніпропетровській області правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів.

Також на Волині викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку в електронному реєстрі.

