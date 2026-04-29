Чарльза III у Конгресі США закликав до підтримки України

Історичний візит британського монарха до Вашингтона, приурочений до 250-ї річниці Декларації незалежності США, відзначився потужною політичною заявою. Виступ короля Чарльза III перед обома палатами Конгресу став закликом до збереження трансатлантичної єдності. Монарх наголосив на критичній важливості американського лідерства для глобальної безпеки та необхідності безстрокової допомоги Україні. Про це повідомляє Independent.

У своїй промові Чарльз III приділив значну увагу стабільності Північноатлантичного альянсу. На тлі дискусій щодо можливого перегляду ролі США в НАТО, які раніше ініціював Дональд Трамп, король висловив глибоке занепокоєння будь-якими спробами послаблення колективної безпеки.

☝️ Ключові тези щодо безпеки:

Сполучені Штати є незамінною опорою демократичного світу.

Добробут Європи нерозривно пов’язаний із військовою міццю США.

Спільні зусилля союзників від Арктики до Атлантики є фундаментом колективної оборони.

Центральною темою виступу короля Чарльза III стала війна в Україні. Монарх провів символічну паралель між сучасними подіями та терактами 11 вересня 2001 року. Він нагадав, що саме тоді Альянс вперше і востаннє ввів у дію статтю 5 про колективну оборону.

📢 «Та ж непохитна рішучість, яку світ проявив після 11 вересня, потрібна сьогодні для захисту України та її найсміливішого народу. Це єдиний шлях, щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир», – зазначив Чарльз III.

Екологічна криза як глобальний виклик

Як давній прихильник сталого розвитку, Чарльз III не оминув питання кліматичних змін. Він підкреслив, що екологічна криза є викликом, який вимагає такої ж міжнародної солідарності, як і питання військової оборони. Спільна відповідальність за майбутнє планети, на думку монарха, має бути серед головних пріоритетів світової політики.

Нагадаємо, що виступ короля Чарльза III у Конгресі став частиною його першого офіційного візиту до США. Попри протести в самій Британії через зовнішню політику адміністрації Трампа, зустріч у Білому домі 27 квітня та подальші заходи в Капітолії підтвердили «особливий статус» партнерства між Лондоном та Вашингтоном.

Чарльз III став лише другим британським монархом в історії, який виступив перед американськими законодавцями, продовжуючи традицію своєї матері, королеви Єлизавети II.