Традиційні масштаби святкування «дня перемоги» на росії зазнали радикальних скорочень. Цього року парад 9 травня в москві вперше за тривалий час відбудеться без участі військової техніки та значної частини молодіжних підрозділів. У міністерстві оборони рф таке рішення пояснюють «поточною оперативною обстановкою», що свідчить про серйозний дефіцит ресурсів або загрози безпеці всередині країни.

Міноборони рф оприлюднило оновлену програму заходу, яка суттєво відрізняється від усіх попередніх років. Так, кремль вимушений відмовитися від демонстрації своїх бронетанкових та авіаційних підрозділів на головній площі країни.

☝️ Хто НЕ братиме участі:

Військова техніка: механізовані колони повністю виключені з програми.

Молодь: до участі не допустять вихованців суворовських, нахімовських училищ та кадетських корпусів.

Замість цього парад 9 травня в москві зосередиться виключно на пішій колоні. У її складі будуть лише представники вищих військових навчальних закладів, що представляють усі види та роди військ зс рф.

👤 Віртуальна присутність замість реальної потужності

Аби компенсувати відсутність техніки на красній площі, пропагандистська машина планує інтегрувати в трансляцію відеоматеріали з передової.

У телеефірі на росії планують показати:

Кадри роботи окупаційних військ у зоні бойових дій (так званої «сво»).

Бойове чергування ракетних військ стратегічного призначення.

Діяльність повітряно-космічних сил та флоту поза межами москви.

❗Дипломатичний скандал навколо візиту Роберта Фіцо

Попри ізоляцію рф, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив свій намір відвідати парад 9 травня в москві. Однак його подорож зіткнулася з логістичною блокадою з боку країн Балтії.

Литва та Латвія офіційно заборонили проліт літака словацького прем’єра через свій повітряний простір.

Наразі Фіцо намагається отримати дозвіл від Польщі, щоб дістатися росії альтернативним маршрутом.

Таке скорочення формату параду та дипломатичні перешкоди для європейських політиків підкреслюють вразливість російського керівництва та триваючу міжнародну ізоляцію агресора навіть у символічні для нього дати.