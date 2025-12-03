Коміка Кирило Ганіна мобілізували до лав ЗСУ — ЗМІ

Комік та актор Кирило Ганін, якого багато глядачів знають за участю у «Лізі сміху» та фільмі «Песики», нарешті мобілізувався до Збройних сил України після кількох попередніх невдалих спроб.

Як повідомляє портал Коментарі, 1 грудня його доставили до Святошинського територіального центру комплектування (ТЦК та СП), де він пройшов усі необхідні перевірки, включно з військово-лікарською комісією.

✅ За результатами відбору Ганіна визначили придатним до служби та зарахували до однієї з бойових бригад.

31-річний артист неодноразово розповідав у соцмережах та під час інтерв’ю, що ще у перші дні повномасштабного вторгнення намагався стати до лав оборони.

❌ За його словами, перша спроба сталася вже на п’ятий день війни. Однак, тоді у ТЦК висловили сумніви щодо того, чи зможе він виконувати бойові завдання, і відправили додому.

❌ Пізніше, коли він активно почав вести стрими та інші онлайн-проєкти на підтримку військових, друга спроба мобілізації також завершилася відмовою. Йому пояснили, що на той момент він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

Ганін неодноразово наголошував, що не має жодної броні та завжди був готовий до служби, якщо отримає повістку або виклик. Він підкреслював, що не уникав мобілізації й розумів, що рано чи пізно його можуть залучити до ЗСУ. Тепер цей момент настав — актор офіційно став військовослужбовцем і проходитиме службу в бойовому підрозділі.

Наразі Ганін публічно не коментував факт своєї мобілізації.

