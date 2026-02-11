Середа, 11 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колишнім залізничникам з Луганщини інкримінують пособництво державі-агресору

Денис Молотов
Колишнім залізничникам з Луганщини інкримінують пособництво державі-агресору
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще двом колишнім працівникам «Укрзалізниці» з Луганської області, яких підозрюють у сприянні російським окупаційним силам в організації військової залізничної логістики. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

🚂 Транзит для військових і вивезення ресурсів

За даними слідства, один із фігурантів — мешканець Щастинського району. Восени 2024 року він очолив станцію «Кіндрашівська Нова» у складі створеного окупаційною адміністрацією псевдопідприємства «ФДУП “Залізниці новоросії”».

Слідство встановило, що станція використовується як:

  • транзитний вузол для вивезення до рф металопрокату з Алчевського металургійного комбінату;
  • канал транспортування викраденої сільгосппродукції, зокрема пшениці;
  • місце тимчасового зберігання вагонів-цистерн із пальним для потреб окупаційних військ.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний організовував рух військових ешелонів, координував дії з військовими комендатурами рф та надавав службові приміщення для розміщення російських військових.

🚆 Робота станції в інтересах окупантів

Іншою фігуранткою є колишня начальниця станції «Лантратівка». За даними слідства, навесні 2022 року вона забезпечувала функціонування станції в інтересах російських військ.

Задокументовано, що через цю станцію здійснювалися:

  • постачання військових вантажів з території рф;
  • перекидання особового складу окупаційних сил.
Колишнім залізничникам з Луганщини інкримінують пособництво державі-агресору 01
Служба безпеки України
⚖️ Кваліфікація та санкції

Обох підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативно-слідчі дії здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також УСБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що суд призначив тривалі строки позбавлення волі з конфіскацією всього майна двом зрадникам, які сприяли російській окупації Луганської області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

ВІЙНА

Нідерланди допоможуть відновити енергетичний сектор України

ВАЖЛИВО

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Як готуватися до іспиту ЄВІ з англійської мови

СУСПІЛЬСТВО

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

В Одеському ТЦК прокоментували відео з побиттям цивільного

СУСПІЛЬСТВО

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

ЄС готує повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів

ПОЛІТИКА

У Черкасах чоловік кинув гранату в бік працівників ТЦК

КРИМІНАЛ

Ракети рф «Кинджал» не досягли жодної цілі — ЗСУ

ВІЙНА

В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч

ВІЙНА

У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

ВАЖЛИВО

Шлюби з 14 років: навіщо це пропонують Україні?

ТОЧКА ЗОРУ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"