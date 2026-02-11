Колишнім залізничникам з Луганщини інкримінують пособництво державі-агресору

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще двом колишнім працівникам «Укрзалізниці» з Луганської області, яких підозрюють у сприянні російським окупаційним силам в організації військової залізничної логістики. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

🚂 Транзит для військових і вивезення ресурсів

За даними слідства, один із фігурантів — мешканець Щастинського району. Восени 2024 року він очолив станцію «Кіндрашівська Нова» у складі створеного окупаційною адміністрацією псевдопідприємства «ФДУП “Залізниці новоросії”».

Слідство встановило, що станція використовується як:

транзитний вузол для вивезення до рф металопрокату з Алчевського металургійного комбінату;

канал транспортування викраденої сільгосппродукції, зокрема пшениці;

місце тимчасового зберігання вагонів-цистерн із пальним для потреб окупаційних військ.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний організовував рух військових ешелонів, координував дії з військовими комендатурами рф та надавав службові приміщення для розміщення російських військових.

🚆 Робота станції в інтересах окупантів

Іншою фігуранткою є колишня начальниця станції «Лантратівка». За даними слідства, навесні 2022 року вона забезпечувала функціонування станції в інтересах російських військ.

Задокументовано, що через цю станцію здійснювалися:

постачання військових вантажів з території рф;

перекидання особового складу окупаційних сил.

⚖️ Кваліфікація та санкції

Обох підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативно-слідчі дії здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також УСБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що суд призначив тривалі строки позбавлення волі з конфіскацією всього майна двом зрадникам, які сприяли російській окупації Луганської області.