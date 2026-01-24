Двох колаборантів з Луганщини заочно засуджено до тривалих термінів ув’язнення

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив тривалі строки позбавлення волі з конфіскацією всього майна двом зрадникам, які сприяли російській окупації Луганської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

☝️ До 11 років ув’язнення за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) заочно засуджено мешканку Лисичанська. На початку 2022 року вона обіймала посаду начальниці станції Переїзна АТ «Укрзалізниця». Після тимчасової окупації регіону жінка добровільно перейшла на бік ворога та стала заступницею начальника станції Сватове так званого «гуп лнр “Луганская железная дорога”».

Слідством встановлено, що через станцію Сватове засуджена організувала перекидання підбитої військової техніки російських військ для ремонту, а також перевезення озброєння і боєприпасів. Крім того, з цієї ж станції окупанти вивозили до рф українську сільськогосподарську продукцію та інше награбоване майно.

📢 Другого фігуранта засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йдеться про колишнього керівника одного з комунальних підприємств міста Щастя. У березні 2022 року він добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією та очолив так зване «муп лнр “Жилстройсервіс міста Щастя”».

Правоохоронці довели, що засуджений активно підтримував збройну агресію рф проти України та агітував своїх колег вступати на службу до незаконних окупаційних органів.

Оскільки обидва засуджені переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території, вироки ухвалено заочно, а фігурантів оголошено у розшук. Початок відбування покарання обчислюватиметься з дати їх фактичного затримання.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Оперативно-слідчі дії здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської та Луганської обласних прокуратур.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами СБУ суд ухвалив обвинувальний вирок щодо ще однієї мешканки Луганської області. Зрадниця пішла на співпрацю з російськими окупантами та обійняла керівні посади в незаконних органах влади рф.