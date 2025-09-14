Неділя, 14 Вересня, 2025
Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

Денис Молотов
Американський спеціальний представник Кіт Келлог, виступаючи у Києві на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), різко охарактеризував геополітичне становище росії. На його думку, москва фактично опинилася у залежності від Китаю та виконує роль «молодшого партнера», тоді як Пекін володіє стратегічною перевагою у військовій та економічній сферах. Про це повідомляє DW.

Дипломат наголосив, що кремль тримається у війні проти України саме завдяки підтримці Пекіна. Він зауважив, що будь-яка зміна позиції Китаю може мати вирішальний вплив на ситуацію на фронті.

📢 «Якщо Китай відмовиться від допомоги, це може швидко змінити ситуацію на полі бою», – заявив Келлог.

Він також поставив під сумнів офіційні заяви москви щодо нібито сильної та боєздатної армії. За словами спецпредставника, російські збройні сили демонструють системні слабкості, не здатні проводити масштабні наступальні операції та змушені задовольнятися локальними успіхами.

Окрему увагу Келлог приділив санкціям проти росії. Він підкреслив, що тиск на фінансові активи та обмеження експорту нафти залишаються дієвими інструментами. На його переконання, саме вони можуть зіграти вирішальну роль у послабленні можливостей кремля.

Американський дипломат нагадав і про недавню ескалацію – після російського масованого удару 7 вересня, коли було пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України. Тоді він попередив про загрозу небезпечного загострення конфлікту та зазначив, що агресія рф перейшла на новий рівень.

Під час візиту до Києва Кіт Келлог також провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Сторони обговорили питання гарантій безпеки та реалізацію міжнародної ініціативи PURL, спрямованої на підтримку України.

Виступ американського спецпредставника став черговим підтвердженням позиції Вашингтона: кремль дедалі більше втрачає самостійність, опиняючись у залежності від Китаю, тоді як Україна отримує послідовну політичну і дипломатичну підтримку.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social наголосив, що готовий підтримати санкції проти росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО приєднаються до цих кроків.

