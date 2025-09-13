Трамп готовий до санкцій проти росії, але за певних умов

Президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social наголосив, що готовий підтримати санкції проти росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО приєднаються до цих кроків. Він також вимагає, щоб союзники припинили закупівлю російської нафти.

📢 «Я готовий запровадити серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в росії. Як ви знаєте, прихильність НАТО до принципу “перемога” була далеко не стовідсотковою, а купівля російської нафти деякими просто шокує! Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вплив на переговори щодо росії», – заявив Трамп.

Окрему увагу він приділив економічним важелям у відносинах із Китаєм. На його думку, високі мита можуть стати інструментом, який пришвидшить завершення війни в Україні.

📢 «Я вірю, що кроки з митами плюс введення всім НАТО мит у 50-100% щодо Китаю – їх повністю скасують після кінця війни росії та України – нададуть величезну допомогу у завершенні цієї смертоносної, але безглуздої війни», – підкреслив політик.

У своїх заявах Дональд Трамп різко критикував чинну адміністрацію, поклавши відповідальність за воєнну кризу на Джо Байдена та Володимира Зеленського. Він жодного разу не згадав російського диктатора владіміра путіна, який розв’язав повномасштабну війну понад три з половиною роки тому.

📢 «Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто даремно витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів», – підсумував він.

Нагадаємо, днем раніше Трамп заявив, що його терпіння стосовно путіна «швидко закінчується». Він попередив кремль про можливі санкції, що стосуватимуться банківського сектору та експорту нафти.

У цей же час американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон запропонує країнам G7 посилити обмеження проти росії, включно з тарифами та новими санкційними механізмами. Крім того, у планах – розробка інструменту, який дозволить конфіскувати російські активи на користь підтримки України.