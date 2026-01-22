Четвер, 22 Січня, 2026
Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони України

Денис Молотов
Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кабінет міністрів України 21 січня ухвалив рішення про звільнення заступників міністра оборони. Про це свідчать відповідні розпорядження, оприлюднені на Урядовому порталі.

📄 Згідно з документами, з посад заступників міністра оборони звільнено Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка та Анатолія Клочка.

Усі рішення ухвалені відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

☝️ Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що уряд напередодні ухвалив рішення про звільнення п’ятьох його заступників.

📢 «Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів. Найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які відповідатимуть за важливі напрями діяльності», – зазначив Федоров.

За його словами, ухвалені кадрові рішення є кроком до оновлення Міністерства оборони та виконання завдання шостого Президента України — побудови ефективної системи, здатної зупинити ворога.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Михайла Федорова, за підсумками якої були погоджені відповідні кадрові рішення в оборонному відомстві.

👉 Також повідомлялось, що Володимир Зеленський у Давосі розпочав участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить у Швейцарії.

