Сирський зробив заяву щодо мобілізації в Україні

В Україні необхідно посилити мобілізацію та рекрутинг у відповідь на активний наступ російської окупаційної армії. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна не має іншого вибору, окрім як нарощувати обороноздатність і зміцнювати армію, аби надалі стримувати повномасштабну агресію рф. Він підкреслив, що ключовим ресурсом залишається особовий склад:

📢 «Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки», – написав Сирський.

Головнокомандувач нагадав, що тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшена до 51 дня. Окрім цього, триває фахова підготовка та діє адаптаційний період у підрозділах.

За його словами, у планах — покращення цього процесу, підвищення рівня інструкторів та модернізація навчальних центрів, щоб військовослужбовці отримували якісну підготовку й виходили на службу максимально боєздатними.

Під час наради Сирський заслухав доповіді щодо підвищення стандартів підготовки за звітний період, розвитку програм БЗВП у бойових бригадах, посилення системи безпеки у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів. А також щодо організації первинної адаптації новоприбулих військовослужбовців.

Окремий акцент головком зробив на реалізації комплексної програми адаптації бійців на початковому етапі проходження БЗВП. Адже, саме в цей період фіксується значна частина випадків самовільного залишення частин (СЗЧ). Представники різних підрозділів поділилися напрацьованим досвідом у цьому напрямку.

📢 «За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші. Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України», – підкреслив Сирський.

Водночас він наголосив на критичній необхідності прискорення будівництва та належного оснащення укриттів у навчальних центрах.

📢 «На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти», – резюмував командувач.

Нагадаємо, раніше народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч громадян. Крім того, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що процес мобілізації не припинятиметься навіть у разі оголошення припинення вогню з росією.

👉 Також раніше повідомлялось, ознак того, що росія прагне зупинити бойові дії в Україні нині нема. Ба більше — кремль продовжує використовувати «мирні переговори» як інструмент маскування планів захоплення нових українських територій.