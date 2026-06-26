Олександр Усик відмовився від усіх свої чемпіонських поясів

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) офіційно оголосив, що всі його чемпіонські пояси відтепер є вакантними та чекають на нових володарів. Український боксер записав спеціальне відеозвернення та оприлюднив його у соціальній мережі Х (колишній Twitter), детально пояснивши мотиви такого кроку.

📢 «Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими зараз володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять у черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance. Усім хочу подякувати, з повагою ставлюсь до всіх організацій. Хочу всім подякувати і сказати: “Далі – більше”. Слава Богу за все! Слава Україні!», — заявив Олександр Усик у своєму зверненні до вболівальників та колег.

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду. ____ This is a well-considered decision that I am confident will open new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation lies ahead. pic.twitter.com/tPRRWMsmbh — Oleksandr Usyk (@usykaa) June 26, 2026

Обов’язковий захист та ультиматум від WBC

Таке рішення українського спортсмена з’явилося після того, як стало відомо про офіційну постанову Світової боксерської ради. Напередодні поєдинок між Олександром Усиком та Агітом Кабаєлом отримав статус обов’язкового за рішенням організації. WBC публічно закликала українського абсолютного чемпіона виконати свої контрактні та спортивні зобов’язання щодо захисту титулу і провести зустріч у ринзі з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

Організація виділила сторонам рівно 30 днів на ухвалення остаточного рішення. Протягом цього терміну український боксер мав чітко визначитися, чи буде він проводити обов’язковий захист чемпіонського поясу. Відмова від бою з Кабаєлом та рішення зробити титули вакантними відкриває шлях для поєдинків інших претендентів, які перебувають у рейтингах організацій.

Попередній успіх українського чемпіона

Нагадаємо, що свій попередній поєдинок український важковаговик провів зовсім нещодавно. 23 травня у надскладному протистоянні з відомим кікбоксером Ріко Верхувеном Олександр Усик здобув упевнену перемогу технічним нокаутом. Розв’язка цього видовищного бою настала в 11-му раунді, коли рефері зупинив поєдинок через явну перевагу українця, що дозволило Усику вчергове захистити свій статус найсильнішого боксера планети.