На Миколаївщині дрони рф пошкодили три іноземні судна, є загиблі

У п’ятницю вранці, 17 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на портову інфраструктуру міста Миколаїв. Ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати типу «Shahed-238». Внаслідок ворожих ударів суттєвих пошкоджень зазнав цивільний флот, а також загинули мирні громадяни України.

Загибель моряків та пошкодження іноземних суден

Під удар російських безпілотників потрапили цивільні торговельні кораблі. Вони перебували на території портових підприємств обласного центру під прапорами інших держав.

Офіційні деталі трагедії оприлюднила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури:

📢 «Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста.У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна», – йдеться в повідомленні.

На місці влучань оперативно працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Наразі правоохоронці офіційно розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Трагедія у Баштанському районі: обстріл агропідприємства

Окрім ранкового удару по обласному центру, напередодні ворог атакував сільськогосподарську інфраструктуру регіону. Під ударом російських безпілотників опинилася Новобузька громада.

Наслідки атаки на підприємство:

Руйнування: на території фермерського господарства виникла сильна пожежа, повністю згорів автомобільний навантажувач. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували займання.

на території фермерського господарства виникла сильна пожежа, повністю згорів автомобільний навантажувач. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували займання. Жертви: внаслідок ворожого обстрілу загинув 67-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець віком 65 років отримав важкі травми. Його терміново госпіталізували до лікарні, медики оцінюють стан постраждалого як важкий.

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Загроза для українського морського коридору

Системні російські атаки суттєво впливають на безпеку судноплавства у Чорному морі. Починаючи з кінця червня, темпи експорту та загальні обсяги перевезень українським морським коридором помітно знизилися. Це пов’язано з регулярними намаганнями рф заблокувати роботу українських гаваней.

Зокрема, тиждень тому, 11 липня, аналогічний удар по портовій інфраструктурі Одеської області забрав життя двох людей, а ще двоє цивільних зазнали поранень. Тоді уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, а також знищено кілька вантажних автомобілів.

👉 Також відомо, що впродовж минулої доби, 16 липня, на лінії фронту зафіксували 249 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.