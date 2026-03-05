ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану

Денис Молотов
Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану 07
Фото: наслідки атаки іранських дронів на Азербайджан / термінал аеропорту в місті Нахічевань / Telegram / 05.03.2026.

У четвер іранські ударні дрони вперше атакували територію Азербайджану. Про це 5 березня повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) країни.

За інформацією азербайджанської сторони, один безпілотник влучив у будівлю термінала аеропорту в місті Нахічевань — столиці однойменної автономної республіки. Цей регіон відділений від основної частини Азербайджану територією Вірменії та розташований приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраном.

Ще один безпілотник впав неподалік будівлі школи в селі Шакарабад.

📢 «Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, які призвели до пошкодження будівлі аеропорту та травмування двох цивільних осіб. Цей напад на територію Азербайджанської Республіки є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні», – йдеться у повідомленні.

У заяві також підкреслюється, що Баку залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь на ці дії.

Тим часом посол Ірану в Азербайджані Моджтаба Демірчілу був викликаний до Міністерства закордонних справ, де йому планують висловити офіційний протест у зв’язку з інцидентом.

📢 «Іранський безпілотник завдав серйозних збитків аеропорту Нахчівана. У зв’язку з інцидентом співробітників повітряної гавані та пасажирів було евакуйовано з території. На знімках, зроблених із місця події, видно фрагменти іранського дрона. Зазначимо, що відповідні органи вже вжили необхідних заходів у зв’язку з виявленням частини БпЛА», – повідомляють місцеві ЗМІ.

На тлі цієї події іранські дрони стали причиною різкого загострення безпекової ситуації на кордоні. Раніше засоби масової інформації повідомляли, що Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном та перевів частину підрозділів у стан підвищеної бойової готовності.

☝️ Особливу увагу азербайджанська сторона планує приділити розгортанню систем протиповітряної оборони (ППО) та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їхнім основним завданням має стати перехоплення низьколітаючих цілей, зокрема ударних безпілотників.

👉 Також нагадаємо, що Катар змушений повністю призупинити виробництво СПГ/ LNG (скрапленого природного газу).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Таблетки, гранули чи рідини — які засоби для басейну зручніші

СУСПІЛЬСТВО

Виробництво СПГ в Катарі буде зупинено — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Тегеран повідомив про масовані атаки по базах США та Ізраїлю

ПОДІЇ

Франція збільшить ядерний арсенал – Макрон

ВАЖЛИВО

Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

ПОДІЇ

Трамп заявив, що США «розбивають Іран вщент»: ми навіть не починали

ВАЖЛИВО

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Катування цивільних на Луганщині: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам

КРИМІНАЛ

Війна на Близькому Сході може призвести до дефіциту ракет PAC-3 для України

ВАЖЛИВО

Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

ВІЙНА

росія буде змушена погодитися на гарантії США — Буданов

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

“Вони не перемагають, а ми не програємо” – Зеленський розповів про складність питання територій

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип