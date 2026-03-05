Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану

У четвер іранські ударні дрони вперше атакували територію Азербайджану. Про це 5 березня повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) країни.

За інформацією азербайджанської сторони, один безпілотник влучив у будівлю термінала аеропорту в місті Нахічевань — столиці однойменної автономної республіки. Цей регіон відділений від основної частини Азербайджану територією Вірменії та розташований приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраном.

Ще один безпілотник впав неподалік будівлі школи в селі Шакарабад.

📢 «Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, які призвели до пошкодження будівлі аеропорту та травмування двох цивільних осіб. Цей напад на територію Азербайджанської Республіки є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні», – йдеться у повідомленні.

У заяві також підкреслюється, що Баку залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь на ці дії.

Тим часом посол Ірану в Азербайджані Моджтаба Демірчілу був викликаний до Міністерства закордонних справ, де йому планують висловити офіційний протест у зв’язку з інцидентом.

📢 «Іранський безпілотник завдав серйозних збитків аеропорту Нахчівана. У зв’язку з інцидентом співробітників повітряної гавані та пасажирів було евакуйовано з території. На знімках, зроблених із місця події, видно фрагменти іранського дрона. Зазначимо, що відповідні органи вже вжили необхідних заходів у зв’язку з виявленням частини БпЛА», – повідомляють місцеві ЗМІ.

На тлі цієї події іранські дрони стали причиною різкого загострення безпекової ситуації на кордоні. Раніше засоби масової інформації повідомляли, що Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном та перевів частину підрозділів у стан підвищеної бойової готовності.

☝️ Особливу увагу азербайджанська сторона планує приділити розгортанню систем протиповітряної оборони (ППО) та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їхнім основним завданням має стати перехоплення низьколітаючих цілей, зокрема ударних безпілотників.

