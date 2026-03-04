ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Виробництво СПГ в Катарі буде зупинено — ЗМІ

Денис Молотов
Виробництво СПГ в Катарі буде зупинено — ЗМІ
Виробничі потужності зрідженого природного газу (ЗПГ) компанії QatarEnergy на тлі конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном у промисловому місті Рас-Лаффан, Катар, 2 березня 2026 року /. REUTERS

Катар змушений повністю призупинити виробництво СПГ / LNG (скрапленого природного газу). Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в середу, 4 березня.

📢 «Джерела повідомили, що після закриття головного заводу Катару в Рас-Лаффані в середу він не зможе відновити перетворення газу на суперохолоджене паливо щонайменше два тижні, згідно з попередніми оцінками. Після перезапуску знадобиться щонайменше ще два тижні, щоб вийти на повну потужність», — пише агентство.

☝️ Тим часом Qatar Energy, яка припинила виробництво СПГ цього тижня та оголосила про форс-мажор на експорт, не відповіла на запит щодо коментарів.

Як відомо, Катар є найбільшим у світі експортером СПГ із часткою світового ринку близько 20%.

Раніше фактичне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно третина глобальних поставок скрапленого газу, спричинило різке зростання цін на блакитне паливо в Європі — до максимуму за останні три роки.

👉 Також вже повідомлялось, що Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ), а Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод. Крім того, закриті нафтові та газові об’єкти в іракському Курдистані та Ізраїлі.

