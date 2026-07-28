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Повідомлення ЗМІ про можливий ракетний удар Ірану по Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлення ЗМІ про можливий ракетний удар Ірану по Україні
Фото ілюстративне з відкритих джерел.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що станом на зараз немає офіційного підтвердження інформації про підготовку Іраном ракетного удару по території України. Коментар з’явився після поширення в окремих медіа та моніторингових каналах повідомлень про нібито можливий запуск іранських балістичних ракет найближчими днями.

Що заявили у Центрі протидії дезінформації

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що офіційної інформації, яка б підтверджувала підготовку такого удару, наразі немає.

📢 «Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є», – зазначив він.

Таким чином, українська влада закликає не сприймати неперевірені повідомлення як підтверджений факт.

Звідки з’явилася інформація

Повідомлення про нібито підготовку запуску трьох іранських балістичних ракет по Україні поширили окремі моніторингові канали та низка медіа, посилаючись на неофіційні джерела.

Водночас жодних підтверджень цієї інформації від українських силових структур, Міністерства оборони України чи міжнародних партнерів оприлюднено не було.

Чому виникли такі припущення

Інформація про можливу ескалацію з’явилася після різкого загострення відносин між Києвом і Тегераном.

25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на своє торговельне судно в Каспійському морі, внаслідок якої, за твердженням Тегерана, загинув один моряк. Іранська влада назвала інцидент «актом агресії», викликала українського дипломата та заявила, що залишає за собою «право на відповідь».

Шостий президент України В.О. Зеленський, коментуючи погрози Тегерана, заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України, оскільки протягом тривалого часу постачає росії ударні безпілотники «Shahed», технології їх виробництва та інше озброєння.

Офіційних підтверджень підготовки удару немає

Станом на момент публікації українська влада не підтверджує інформацію про підготовку Іраном ракетного удару по Україні.

Водночас експерти зазначають, що Іран дійсно має балістичні ракети середньої дальності, однак сама наявність такого озброєння не свідчить про ухвалення рішення щодо його застосування. Будь-які повідомлення про можливі удари потребують підтвердження з офіційних джерел.

👉 Також нагадаємо, що під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації в Україні, Сполучені Штати закликали Київ і москву повернутися до переговорного процесу для припинення війни.

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