Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

Новопризначений очільник Уряду України Сергій Корецький розпочав масштабну ревізію діяльності виконавчої гілки влади. До 27 липня буде підготовлено пропозиції щодо проведення експрес-аналізу роботи абсолютно всіх міністерств. Про це прем’єр-міністр офіційно повідомив у своєму Telegram-каналі увечері в середу, 22 липня 2026 року.

Головною метою перевірки є верифікація виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших ключових напрямів роботи урядовців. За потреби до процесів перевірки залучать фахівців Держаудитслужби. Крім того, прем’єр-міністр оголосив про оптимізацію бюрократичного апарату.

📢 «У двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи», – наголосив премʼєр.

Кадри, зброя та плани стійкості

Після робочої зустрічі з новим очільником уряду шостий президент України В.О. Зеленський підтвердив визначення нових підходів до кадрової політики Кабміну.

Глава держави окреслив ключові орієнтири для посадовців:

📢 «Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», – зазначив президент.

Стратегічні пріоритети:

Робота з міжнародними партнерами для забезпечення фінансової стійкості держави;

Повна реалізація оборонних угод;

Прискорення вітчизняного виробництва та постачання зброї на фронт;

Презентація комплексної програми діяльності уряду найближчим часом.

Нагадаємо, задля узгодженої співпраці гілок влади Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції.

👉 Також стало відомо, що Центральна виборча комісія ухвалила рішення про визнання обраними наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України. Мандати від політичної партії «Слуга народу» отримають Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова.