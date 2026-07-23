ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну 01
Фото з офіційних джерел / Новопризначений очільник Уряду України Сергій Корецький / 23.07.2026

Новопризначений очільник Уряду України Сергій Корецький розпочав масштабну ревізію діяльності виконавчої гілки влади. До 27 липня буде підготовлено пропозиції щодо проведення експрес-аналізу роботи абсолютно всіх міністерств. Про це прем’єр-міністр офіційно повідомив у своєму Telegram-каналі увечері в середу, 22 липня 2026 року.

Головною метою перевірки є верифікація виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших ключових напрямів роботи урядовців. За потреби до процесів перевірки залучать фахівців Держаудитслужби. Крім того, прем’єр-міністр оголосив про оптимізацію бюрократичного апарату.

📢 «У двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи», – наголосив премʼєр.

Кадри, зброя та плани стійкості

Після робочої зустрічі з новим очільником уряду шостий президент України В.О. Зеленський підтвердив визначення нових підходів до кадрової політики Кабміну.

Глава держави окреслив ключові орієнтири для посадовців:

📢 «Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», – зазначив президент.

Стратегічні пріоритети:

  • Робота з міжнародними партнерами для забезпечення фінансової стійкості держави;
  • Повна реалізація оборонних угод;
  • Прискорення вітчизняного виробництва та постачання зброї на фронт;
  • Презентація комплексної програми діяльності уряду найближчим часом.

Нагадаємо, задля узгодженої співпраці гілок влади Уряд і Верховна Рада відновлюють роботу Ради коаліції.

👉 Також стало відомо, що Центральна виборча комісія ухвалила рішення про визнання обраними наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України. Мандати від політичної партії «Слуга народу» отримають Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія біля кордонів НАТО – країни Балтії активно заявляють про можливу агресію

ПОДІЇ

Атака КАБами по Запоріжжяю: є загиблий та поранені

ВАЖЛИВО

Запоріжжя: через ворожий авіаудар загинули три людини, поранено дитину

ВІЙНА

Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві

ЛУГАНЩИНА

Олександр Сирський відреагував на заяви Михайла Федорова

ВАЖЛИВО

Посилення фронту: бійці 53-ї ОМБр отримали нову партію безпілотників та техніки від Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Дрони СБУ знищили гаубицю, станцію РЕБ та бази пального на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

ЄС не може узгодити 21-й пакет санкцій проти рф

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив 100 атак на позиції Сил оборони, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

“Кривава війна міст”? The New Yorker спрогнозував новий сценарій бойових дій між Україною та рф

ПОДІЇ

Фейк: В Україні вводять кримінальну відповідальність за публічну неповагу до Зеленського

СТОПФЕЙК

У Франції червнева спека забрала життя майже 3000 людей

ПОДІЇ

Відбулося понад 200 бойових зіткнень, ворог застосував 5,7 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На Миколаївщині дрони рф пошкодили три іноземні судна, є загиблі

ВІЙНА

Удар касетними боєприпасами на Куп’янщині: загинула людина, ще 8 поранено

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип