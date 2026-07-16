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Радіація в уламках дронів: рф атакує Україну боєприпасами зі збідненого урану

Денис Молотов
Денис Молотов
Радіація в уламках дронів: рф атакує Україну боєприпасами зі збідненого урану
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України спільно з фахівцями ДСНС задокументувала два нові факти використання російськими окупаційними військами боєприпасів з елементами зі збідненого урану. Радіоактивні компоненти виявили під час дослідження залишків ударних безпілотників типу «Герань-2», якими ворог атакував Сумську область у квітні. Офіційне повідомлення про результати експертиз пресслужба відомства оприлюднила у четвер, 16 липня 2026 року.

Деталі експертизи: ракети Р-60М та рівень випромінювання

Як встановили слідчі, російські військові почали використовувати авіаційні керовані ракети Р-60М класу «повітря-повітря» як бойову частину для ударних дронів-камікадзе під час масованих нальотів.

Експерти зафіксували суттєве відхилення від безпечних норм на місцях влучань:

📢 «Під час роботи слідчо-оперативної групи та фахівців ДСНС на місцях ворожих “прильотів” рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини», – зазначили у повідомленні.

Спеціалізована експертиза підтвердила, що загальна маса елементів ураження зі збідненого урану в бойовій частині ракет становить 2810 грамів. Фізики ідентифікували у речовині три ізотопи: Уран-234, Уран-235 та Уран-238. Одразу після виявлення небезпечних уламків спеціалісти провели комплексні заходи для повної нейтралізації цих загрожуючих компонентів.

Повторення чернігівського сценарію та застереження для цивільних

Це вже не перший подібний випадок на півночі України. Аналогічне підвищення радіаційного фону правоохоронці фіксували у квітні 2026 року, коли досліджували збитий російський безпілотник у Чернігівській області.

У зв’язку з високою токсичністю та радіологічною небезпекою збідненого урану, українські спецслужби закликають мешканців усіх регіонів суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні будь-яких залишків військової техніки чи ракет.

В СБУ дали чітку інструкцію, як діяти громадянам:

📢 «У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Нацполіції – 102», – додали у повідомленні.

Раніше аналітики та профільні відомства попереджали, що російська федерація може навмисно створювати умови для радіологічних інцидентів на території України. Такі кроки ворог планує використовувати для масштабних інформаційних маніпуляцій, щоб спробувати дискредитувати українську сторону на міжнародній арені. Наразі розслідування за фактами використання заборонених засобів ведення війни триває.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на четвер, 16 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ, застосувавши балістичне озброєння. Вибухи лунали у кількох районах міста.

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